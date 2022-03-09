Выявлено 7542 новых случая Covid-19, скончались 15 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;

четыре человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

три человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

семь человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

8 из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 7 были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 2583 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4959 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 5646,1 случая.

Всего вчера было сделано 16 415 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 45,9%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 719 813 жителей Латвии, скончались 5369 человек.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах уменьшилось с 1161 до 1077 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализированы 133 пациента с Covid-19, выписаны 196 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 486 человек, из них у 443 среднетяжелое течение заболевания, состояние 43 человек - тяжелое.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 5997 результатов тестов на Covid-19, позитивный результат дали 2874 из них.

По состоянию на утро среды на лечении в больницах из-за Covid-19 находятся 592 пациента, за сутки скончались 12 заразившихся коронавирусом.

Лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 245 госпитализированным, из них 154 человека (62,9%) не вакцинированы, а у 91 человека (37,1%) завершен курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 90 новых историй болезни, в 28 случаях госпитализация требовалась из-за симптомов Covid-19. За последние 10 дней с симптомами Covid-19 госпитализировалось в среднем по 31 пациенту в день.

Скончались за сутки 12 человек с коронавирусом: 55-летний мужчина, 65-летний мужчина, 69-летняя женщина, 75-летние мужчина и женщина, 79-летний мужчина, 81-летняя женщина, 88-летняя женщина, 90-летняя женщина, двое 91-летних мужчин и женщина.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 6806 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 11 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 5737 случаев были первичным заражениями, 1064 – вторичным, пять пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1390 человек, что на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 70 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели хотя бы один раз 945 тыс. человек, от этой болезни умерло 8,5 тыс. человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2350,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 48,3%.