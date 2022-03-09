Роста безработицы на ориентированных на Россию предприятиях пока не наблюдается

По ее словам, NVA следит за ситуацией в компаниях, бизнес которых ориентирован на Россию или в которых присутствует значительный российский капитал, и пока существенных негативных тенденций не наблюдается.

Говоря о возможности помочь с работой военным беженцам войны из Украины, она рассказала, что на сегодняшний день около 750 работодателей предложили беженцам работу - в целом более 7000 рабочих мест. Работа предлагается в очень широком диапазоне профессий - швеи, дорожное строительство, производство и др.

Однако Симсоне призвала работодателей учитывать, что большинство прибывших беженцев - женщины с детьми.

При трудоустройстве украинских военных беженцев работодатели должны учитывать, что эти люди могут начать трудовые отношения только после получения долгосрочной визы с правом на трудоустройство без ограничений сроком до одного года.