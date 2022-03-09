Украина сообщила о новых жертвах среди мирного населения
В ночь на 8 марта в результате обстрелов в городе Сумы погибли 22 человека, в том числе трое детей, сообщил в своем Telegram-канале глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий.
В ночь на 8 марта в результате обстрелов в городе Сумы погибли 22 человека, в том числе трое детей, сообщил в своем Telegram-канале глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий.
По его словам, Россия нанесла по жилому сектору три авиаудара. Полностью разрушены шесть домов. Еще восемь человек, в том числе пятилетняя девочка, получили ранения.
В свою очередь МВД Украины сообщило о большем количестве жертв среди мирного населения. В частности, в городе Малин Житомирской области авиаударом были разрушены 7 частных домов, в которых погибли 5 человек, в том числе двое детей, а в селе Динец Харьковской области снаряд, попавший в жилой дом, убил двух человек, в том числе одного ребенка. Глава администрации подконтрольной Украине части Луганской области Сергей Гайдай в свою очередь сообщил, что за последние сутки город Северодонецк обстреливался трижды и в результате погибли десять человек.
В Офисе президента Украины отметили, что из города Сумы по гуманитарному коридору эвакуированы около пяти тысяч человек и более тысячи частных автомобилей.
Гуманитарные коридоры будут организованы и в среду, 9 марта.
Украина - о российском вторжении по состоянию на 6 утра 9 марта
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