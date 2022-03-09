Украина сообщила о новых жертвах среди мирного населения

По его словам, Россия нанесла по жилому сектору три авиаудара. Полностью разрушены шесть домов. Еще восемь человек, в том числе пятилетняя девочка, получили ранения.

В свою очередь МВД Украины сообщило о большем количестве жертв среди мирного населения. В частности, в городе Малин Житомирской области авиаударом были разрушены 7 частных домов, в которых погибли 5 человек, в том числе двое детей, а в селе Динец Харьковской области снаряд, попавший в жилой дом, убил двух человек, в том числе одного ребенка. Глава администрации подконтрольной Украине части Луганской области Сергей Гайдай в свою очередь сообщил, что за последние сутки город Северодонецк обстреливался трижды и в результате погибли десять человек.

В Офисе президента Украины отметили, что из города Сумы по гуманитарному коридору эвакуированы около пяти тысяч человек и более тысячи частных автомобилей.

Гуманитарные коридоры будут организованы и в среду, 9 марта.

Украина - о российском вторжении по состоянию на 6 утра 9 марта

Продолжаются бои вдоль участка государственной границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, идет оборона Чернигова.

Силы обороны Киева отражают наступление противника.

Российские власти проводят скрытую мобилизацию под видом учебных сборов в Крыму, Краснодарском крае и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, набирают добровольцев для участия в войне, отчисляют мужчин призывного возраста из российских вузов для пополнения резерва армии.

Россия собирается привлечь до 800 военнослужащих непризнанного Приднестровья.

В Бердянске распространяют пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины.

В населенных пунктах Черниговской области, временно занятых российскими войсками, среди жилых домов скрывают вооружение и военную технику.

В Херсонской области выявили, что российские военнослужащие, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении Николаева.