Ср, 9.03.2022
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Джо Байден, президент США

Украина сообщила о новых жертвах среди мирного населения

ФОТО: Reuters/ScanPix

В ночь на 8 марта в результате обстрелов в городе Сумы погибли 22 человека, в том числе трое детей, сообщил в своем Telegram-канале глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, Россия нанесла по жилому сектору три авиаудара. Полностью разрушены шесть домов. Еще восемь человек, в том числе пятилетняя девочка, получили ранения.

В свою очередь МВД Украины сообщило о большем количестве жертв среди мирного населения. В частности, в городе Малин Житомирской области авиаударом были разрушены 7 частных домов, в которых погибли 5 человек, в том числе двое детей, а в селе Динец Харьковской области снаряд, попавший в жилой дом, убил двух человек, в том числе одного ребенка. Глава администрации подконтрольной Украине части Луганской области Сергей Гайдай в свою очередь сообщил, что за последние сутки город Северодонецк обстреливался трижды и в результате погибли десять человек.

В Офисе президента Украины отметили, что из города Сумы по гуманитарному коридору эвакуированы около пяти тысяч человек и более тысячи частных автомобилей.

Гуманитарные коридоры будут организованы и в среду, 9 марта.

Украина - о российском вторжении по состоянию на 6 утра 9 марта

  • Продолжаются бои вдоль участка государственной границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, идет оборона Чернигова.
  • Силы обороны Киева отражают наступление противника.
  • Российские власти проводят скрытую мобилизацию под видом учебных сборов в Крыму, Краснодарском крае и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, набирают добровольцев для участия в войне, отчисляют мужчин призывного возраста из российских вузов для пополнения резерва армии.
  • Россия собирается привлечь до 800 военнослужащих непризнанного Приднестровья.
  • В Бердянске распространяют пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины.
  • В населенных пунктах Черниговской области, временно занятых российскими войсками, среди жилых домов скрывают вооружение и военную технику.
  • В Херсонской области выявили, что российские военнослужащие, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении Николаева.

Проверить достоверность информации, предоставляемой той или иной стороной, во время войны не представляется возможным.

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