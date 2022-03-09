США сообщили, что Nord Stream 2 мертв

"Я думаю, Nord Stream 2 теперь мертв, - сказала законодателям США Нуланд. - Это кусок металла в морских глубинах, и не думаю, что его кто-то когда-нибудь воскресит".

Эти комментарии прозвучали в тот же день, когда президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты, реагируя на агрессивную войну России против Украины, запрещает импорт российской нефти.

Нуланд добавила, что Россию ждут дополнительные санкции от G7, Евросоюза и других стран по всему миру, если президент Владимир Путин не остановит военные действия.

"Мы с партнерами и союзниками работаем над тем, чтобы минимизировать удар по глобальным поставкам энергии и не дать России превратить свой экспорт энергоносителей в оружие", - сказала она.