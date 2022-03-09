Во время авиаударов погиб 16-летний чемпион Украины по самбо и вся его семья

Вместе с ним погибли его родители, бабушка и два младших брата. Об этом в своём Facebook сообщил тренер Евгений Леоненко.

"Сегодня ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирных жителей города Сумы на улице Роменской был убит Артём Прийменко - неоднократный чемпион Украины по самбо... Наш ученик... Наш спортсмен... Вместе с ним погибли отец, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл. Большое горе для семьи самбистов, родных и для всех нас", - написал тренер.

7 марта около 23:00 российские военные совершили авиаудар по жилому сектору города Сумы. В результате бомбардировки полностью уничтожили один дом, частично разрушили ещё один.

"Просто почти в центре города Сумы, на улице Роменской, бомбовое попадание уничтожило несколько домов. Полностью стёрты с лица земли. Это частные дома. Есть погибшие. К сожалению, есть погибшие дети. И счёт погибших идёт - уже более 10 человек", - рассказал председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.