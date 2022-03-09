Овечкин догнал Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ

В матче регулярного чемпионата против "Калгари Флэймз" (5:4) Овечкин отметился дублем. 36-летний Овечкин забросил шайбы на 34-й и 59-й минутах. В текущем сезоне Овечкин набрал 70 очков (36 голов + 34 передачи).

Теперь на счету нападающего 766 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На это капитану "Вашингтона" потребовалось 1253 матча. Таким образом, Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов НХЛ, сравнявшись с чехом Яромиром Ягром, который забросил 766 шайб в 1733 матчах.

"Очевидно, это большое достижение. Я всегда говорю, что без своих товарищей по команде никогда бы не достиг этих вех и этих цифр. Так что это командная работа. Спасибо ребята", - приводит слова Овечкина NBC Sports Washington