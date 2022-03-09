Минфин: Цены продолжат повышаться, годовая инфляция может вырасти на 10%

В феврале этого года цена на топливо была на 26,6% выше, чем год назад, а тепло и газ стоили соответственно на 26,7% и 65,5% дороже.

Средняя цена дизельного топлива в феврале этого года составила 1,43 евро за литр по сравнению с 1,144 евро за литр годом ранее. Такая цена на дизтопливо исторически самая высокая, и в ближайшие месяцы она будет только расти, указывают представители Минфина.

После российского вторжения на Украину цены на нефть и природный газ резко выросли за считанные дни. В настоящее время цена на нефть марки "Brent" достигла 127 долларов за баррель, что примерно на 42% больше, чем в начале февраля этого года, и на 83% больше, чем годом ранее. Министерство финансов прогнозирует, что из-за высокой неопределенности цены на нефть в ближайшее время могут достичь новых ценовых рекордов, что негативно отразится и на стоимости топлива в Латвии.

В министерстве отмечают, что аналогичная ситуация наблюдается и на рынке природного газа. После пика в конце прошлого года цена на природный газ несколько снизилась в январе и первой половине февраля этого года и стабилизировалась. Однако уже в конце февраля она снова резко выросла, достигнув 227 евро за мегаватт/час (МВт/ч), тогда как в марте прошлого года средняя цена не превышала 20 евро за МВт/ч.

По словам представителей Минфина, если цена будет оставаться столь высокой в течение длительного времени, тарифы на тепловую энергию могут быть вновь пересмотрены и останутся высокими вплоть до следующего отопительного сезона.

Благодаря мерам поддержки, принятым правительством по снижению эффекта роста цен на энергоносители с 1 января текущего года, в январе и феврале электроэнергия была на 17,9% дешевле, чем в соответствующий период прошлого года. Хотя тарифы на газ и тепловую энергию увеличились, без господдержки их рост был бы еще более ощутимым, подчеркивают представители Минфина.

Вклад цен на энергоносители в среднюю инфляцию в феврале составил 2,9 процентных пункта. Три процентных пункта обеспечил рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки. Рост цен на эти продуктовые группы не был настолько стремительным, как на газ или топливо, и составил 11,8% в годовом исчислении, но так как доля продуктов питания в потребительской корзине домохозяйств составляет четверть объема, это оказывает существенное влияние на средний показатель инфляции.

"Цены выросли на все виды продуктов питания, но быстрее всего росли цены на хлеб, мясо птицы, молочные продукты, масло, овощи и сахар. Коммунальные услуги, наряду с продуктами питания, можно отнести к предметам первой необходимости, которые нельзя заменить.

Соответственно, рост цен ощущает каждый житель, особенно малообеспеченное население", - отмечают представители Минфина.