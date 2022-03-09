Ср, 9.03.2022
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Минфин: Цены продолжат повышаться, годовая инфляция может вырасти на 10%

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В Латвии годовая инфляция может вырасти на 10% в течение ближайших месяцев, на что во многом повлияет рост цен на энергоносители и продукты питания, сообщили в Министерстве финансов.

Однако, если цены на энергоносители не вырастут во втором полугодии, инфляция станет постепенно снижаться, прогнозируют представители Минфина.

В министерстве отмечают, что в феврале 2022 года был зафиксирован самый быстрый рост потребительских цен в Латвии с марта 2009 года. По данным Центрального статистического управления, в феврале этого года по сравнению с февралем прошлого года потребительские цены в Латвии выросли на 8,7%.

В целом Минфин приходит к выводу, что тенденция предыдущих месяцев сохранилась, и резкий рост цен обусловлен ростом цен на продукты питания и энергоносители.

Рост потребительских цен в последние месяцы аналогичен тому, который происходил в 2007-2008 годах, однако представители Минфина подчеркивают, что причины нынешней инфляции в основном связаны с внешними факторами, а не с несбалансированным экономическим ростом. Резкий рост цен на энергоносители на мировых биржах оказал существенное прямое влияние на цены на топливо, электроэнергию и тепло. В связи с увеличением логистических и производственных издержек косвенный эффект удорожания энергоресурсов также виден в росте цен на другие товары и услуги.

В феврале этого года цена на топливо была на 26,6% выше, чем год назад, а тепло и газ стоили соответственно на 26,7% и 65,5% дороже.

Средняя цена дизельного топлива в феврале этого года составила 1,43 евро за литр по сравнению с 1,144 евро за литр годом ранее. Такая цена на дизтопливо исторически самая высокая, и в ближайшие месяцы она будет только расти, указывают представители Минфина.

После российского вторжения на Украину цены на нефть и природный газ резко выросли за считанные дни. В настоящее время цена на нефть марки "Brent" достигла 127 долларов за баррель, что примерно на 42% больше, чем в начале февраля этого года, и на 83% больше, чем годом ранее. Министерство финансов прогнозирует, что из-за высокой неопределенности цены на нефть в ближайшее время могут достичь новых ценовых рекордов, что негативно отразится и на стоимости топлива в Латвии.

В министерстве отмечают, что аналогичная ситуация наблюдается и на рынке природного газа. После пика в конце прошлого года цена на природный газ несколько снизилась в январе и первой половине февраля этого года и стабилизировалась. Однако уже в конце февраля она снова резко выросла, достигнув 227 евро за мегаватт/час (МВт/ч), тогда как в марте прошлого года средняя цена не превышала 20 евро за МВт/ч.

По словам представителей Минфина, если цена будет оставаться столь высокой в течение длительного времени, тарифы на тепловую энергию могут быть вновь пересмотрены и останутся высокими вплоть до следующего отопительного сезона.

Благодаря мерам поддержки, принятым правительством по снижению эффекта роста цен на энергоносители с 1 января текущего года, в январе и феврале электроэнергия была на 17,9% дешевле, чем в соответствующий период прошлого года. Хотя тарифы на газ и тепловую энергию увеличились, без господдержки их рост был бы еще более ощутимым, подчеркивают представители Минфина.

Вклад цен на энергоносители в среднюю инфляцию в феврале составил 2,9 процентных пункта. Три процентных пункта обеспечил рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки. Рост цен на эти продуктовые группы не был настолько стремительным, как на газ или топливо, и составил 11,8% в годовом исчислении, но так как доля продуктов питания в потребительской корзине домохозяйств составляет четверть объема, это оказывает существенное влияние на средний показатель инфляции.

"Цены выросли на все виды продуктов питания, но быстрее всего росли цены на хлеб, мясо птицы, молочные продукты, масло, овощи и сахар. Коммунальные услуги, наряду с продуктами питания, можно отнести к предметам первой необходимости, которые нельзя заменить.

Соответственно, рост цен ощущает каждый житель, особенно малообеспеченное население", - отмечают представители Минфина.

Как уже сообщалось, потребительские цены в Латвии в феврале этого года выросли на 1,6% по сравнению с январем, а за год - в феврале этого года по сравнению с февралем 2021 года - на 8,7%. При этом средний уровень потребительских цен за 12 месяцев в феврале вырос на 4,7% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

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