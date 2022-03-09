Зеленский выступил с новым обращением. В том числе и к российским солдатам

"Российские солдаты. У вас еще есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся, потому что это наш дом, это наши семьи и дети.

Мы будем воевать, пока не вернем свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей, за наших убитых детей. Вы еще можете спастись, если просто уйдете.

Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас еще есть шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждет. Кроме плена. Кроме гибели. Вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем - у нас есть перехват - что ваши командиры уже все все понимают. Нужно заканчивать эту войну, нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов! Уходите к себе!" - цитирует Зеленского "Медуза".

В свою очередь Би-би-си приводит цитаты президента Украины по поводу польских самолетов и реальном желании украинцев победить.

"Вопрос - в логистике. По сути, технический вопрос. Его нужно решать! Немедленно. Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую базу - американскую базу. Мы также имеем подтверждение, что договоренность американской стороны с Польшей достигнута. Но при этом слышим, что предложение Польши якобы необоснованно. И это говорят в Вашингтоне. Так когда будет решение?

Послушайте, у нас война! Это ведь не пинг-понг! Это о человеческих жизнях! Мы еще раз просим - решайте это побыстрее. Не перебрасывайте ответственность, а отправьте нам самолеты".