Бензема оформил хет-трик за 17 минут и выбил "ПСЖ"

Мадридский "Реал" на своём поле принимал французский "ПСЖ" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч проходил на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершился победой хозяев со счётом 3:1 (первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу парижан).

На 39-й минуте Килиан Мбаппе открыл счёт в матче после передачи Неймара. На 43-й минуте Карим Бензема сравнял счёт после ошибки вратаря "ПСЖ" Джанлуиджи Доннаруммы. На 76-й минуте Бензема вывел "Реал" вперёд, а ещё две минуты спустя француз оформил хет-трик в матче.

Для Бензема этот хет-трик стал первым в Лиге чемпионов с декабря 2015 года. Тогда он трижды забил "Мальмё" (8:0). Кроме того, Бензема стал первым в истории игроком, который забивал в Лиге чемпионов на протяжении 18 календарных лет подряд. Его первый гол состоялся в 2005 году против "Русенбурга".

В параллельном матче на стадионе "Этихад" в Манчестере в рамках ответного матча 1/8 финала "Манчестер Сити" принимал лиссабонский "Спортинг". Команды не смогли выявить победителя - 0:0. Первый матч между командами, который проходил в Португалии, завершился разгромной победой англичан со счётом 5:0. Таким образом, по итогам двух встреч "Манчестер Сити" вышел в 1/4 финала турнира.

Напомним, ранее путёвки в 1/4 финала Лиги чемпионов завоевали мюнхенская "Бавария" и английский "Ливерпуль".

Следующие ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 15 марта, когда амстердамский "Аякс" на своём поле сыграет с португальской "Бенфикой", а мадридский "Атлетико" на выезде сыграет с английским "Манчестер Юнайтед".

Жеребьёвка 1/4 финала турнира состоится 18 марта.