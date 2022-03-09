Чт, 10.03.2022
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Дэвид Бекхэм пожертвовал 1,3 млн долларов на помощь украинским детям

Дэвид и Виктория Бекхэм ФОТО: EPA/Scanpix

Бывший английский футболист Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория пожертвовали 1,3 миллиона долларов украинским детям и их матерям. Средства будут направлены на помощь пострадавшим от войны в Украине.

Знаменитая пара также инициировала сбор средств через свой фонд для ЮНИСЕФ. В своём Instagram Дэвид Бекхэм призвал всех неравнодушных людей поддержать его инициативу и помочь самым маленьким гражданам Украины.

"Матери вынуждены бежать вместе с детьми. Семьи разлучены. Детей хватают из кроватей, чтобы ночью покинуть свои дома. Поскольку война в Украине длится уже вторую неделю, потребности семей обостряются, а 7,5 миллиона детей сейчас находятся под угрозой", - написал Дэвид.

"В Международный женский день мой фонд 7 Fund для ЮНИСЕФ призывает оказать немедленную помощь для поддержки детей, включая медицинские товары и безопасные места для семей. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и добавьте столько, сколько можете. Спасибо", - заявил в своём видеообращении Дэвид Бекхэм.

Этим обращением уже поделился ряд аккаунтов с миллионными аудиториями. В частности, Виктория Бекхэм и футбольные клубы "Интер Майами" и "Манчестер Юнайтед".

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