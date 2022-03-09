Дэвид Бекхэм пожертвовал 1,3 млн долларов на помощь украинским детям

Знаменитая пара также инициировала сбор средств через свой фонд для ЮНИСЕФ. В своём Instagram Дэвид Бекхэм призвал всех неравнодушных людей поддержать его инициативу и помочь самым маленьким гражданам Украины.

"Матери вынуждены бежать вместе с детьми. Семьи разлучены. Детей хватают из кроватей, чтобы ночью покинуть свои дома. Поскольку война в Украине длится уже вторую неделю, потребности семей обостряются, а 7,5 миллиона детей сейчас находятся под угрозой", - написал Дэвид.

"В Международный женский день мой фонд 7 Fund для ЮНИСЕФ призывает оказать немедленную помощь для поддержки детей, включая медицинские товары и безопасные места для семей. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и добавьте столько, сколько можете. Спасибо", - заявил в своём видеообращении Дэвид Бекхэм.