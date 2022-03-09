Кто в Украине "решил не бороться вместе со всеми"?
Сегодня в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский сказал, что получает "много сигналов о том, что кое-кто в Украине решил, что может уже не бороться вместе со всеми".
Сегодня в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский сказал, что получает "много сигналов о том, что кое-кто в Украине решил, что может уже не бороться вместе со всеми".
"Мы получаем различные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию. А некоторые другие – опять работают на раскол, вопреки единству. Хочу сказать одно и только один раз: я вижу, что вы делаете", - подчеркнул Зеленский.
В первые дни вторжения СМИ сообщали о том, что мэры некоторых городов, в которые вошли российские войска, начинали с ними сотрудничество "для блага местной общины". Против всех них Служба безопасности Украины инициировала уголовные дела по обвинению в государственной измене.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своих соцсетях намекал, что насильственная смерть Владимира Струка, мэра Кременной Луганской области, тоже связана с его намерением содействовать россиянам.
Однако о коллаборационизме политиков высшего уровня речь не шла, по крайней мере пока. Никто из киевского бомонда - кроме разве что выехавшего через Испанию в Россию одиозного депутата Рады Ильи Кивы - не поддержал агрессию России открыто.
Таким же открытым остается вопрос, кого именно Москва планирует посадить на киевский престол, если ее планы по смещению нынешней власти хотя бы частично осуществятся.
В этом смысле заявление Зеленского - это мощный сигнал политикам, которые если не примеряют на себя роль лидера, который придет к власти на российских штыках, то могут пытаться получить от Москвы гарантии своей личной безопасности.
Украинский народ сплотился в отражении российской агрессии - об этом убедительно свидетельствуют результаты последних соцопросов. И самые жесткие меры против коллаборантов, думается, будут всецело поддержаны украинским обществом. Зеленский это знает. А теперь знают и не названные им политики.