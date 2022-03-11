Диана Дэвис - дочь Тутберидзе, которая поборола болезнь и пошла по стопам матери

Диана родилась 16 января 2003 года в Лас-Вегасе. Там в то время работала её мама, которая сначала выступала в ледовых шоу, а затем перешла на позицию тренера. Об отце Дианы ничего не известно, кроме его фамилии - Этери не афиширует личную жизнь. Тем не менее в официальных документах у Дианы отчество Сергеевна.

Вскоре после рождения дочери Тутберидзе вернулась в Москву, где ей предложили работу тренером в детских спортивных школах. Маленькую девочку не с кем было оставлять дома, поэтому она часто присутствовала на тренировках у мамы, а в два года встала на коньки. Примерно в этом же возрасте Диана начала терять слух.

Сначала она была вынуждена использовать слуховой аппарат и боялась живого общения, но благодаря усилиям и унаследованному от мамы волевому характеру Диана Дэвис смогла победить тяжёлый недуг.

"Да, у меня были раньше проблемы, я не совсем понимала речь, потому что для меня люди говорили нечётко, я стеснялась и почти не общалась с людьми, но в какой-то момент решила, что буду развивать свой слух. Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать, я смогла себя адаптировать", - писала Дэвис в своём Instagram.

Болезнь не помешала ей пойти по стопам звёздной матери и стать фигуристкой. Сначала Диана собиралась стать одиночницей, но из-за трудностей с координацией повышался риск получения травмы при исполнении сложных прыжков. Именно поэтому в 13 лет мама Дианы настояла на переходе дочери в танцы на льду.

Сменив несколько партнёров, перед сезоном-2018/19 девушка встала в дуэт с Глебом Смолкиным - сыном актёра Бориса Смолкина, сыгравшего дворецкого в сериале "Моя прекрасная няня".

Летом 2019 года пара Дэвис/Смолкин решилась на серьёзный шаг и переехала в США для тренировок под руководством авторитетного тренера Игоря Шпильбанда. Успехи не заставили себя долго ждать. Сначала они выиграли серебро на юниорском Гран-при, а затем и первое золото в карьере Дианы - на том самом турнире в Риге.

2020 год выдался для пары очень неудачным - летом Диана получила сложный перелом лодыжки и восстанавливалась несколько месяцев, за которые спортсмены пропустили участие в ежегодном чемпионате России среди юниоров. Все международные соревнования отменили из-за пандемии коронавируса. Кстати, и Смолкин, и Дэвис переболели Covid-19 в начале 2021-го.

В марте 2021 года они вернулись на лёд. В олимпийском сезоне Диана и Глеб вышли, к слову, на взрослый уровень. На дебютном турнире в Норвуде они показали второй результат, затем на турнире в Варшаве заняли первое место, а на чемпионате России завоевали серебряные награды.