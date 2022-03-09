Из-за санкций ЕС против России в Ригу не доставляются транзитные грузы из Китая

С этой недели в аэропорт "Рига" прибывают только почтовые и небольшие грузы, а поставки товаров электронной коммерции и транзитные грузы из Китая потеряны. Как пояснила Одиня, крупные грузовые авиаперевозчики, которые летали в Ригу, были из России. Она подчеркнула, что с течением времени произойдет перепрофилирование и, возможно, эти грузы вернутся уже благодаря другим операторам.

Потеря крупных грузов уменьшит запланированный грузооборот Рижского аэропорта в этом году с 29 000 до 11 500 тонн. Как отметила Одиня, сегмент грузов составляет не более 8% бюджета аэропорта и не является основным источником доходов, поэтому не будет иметь критического влияния на него.

Директор департамента авиации Минсообщения Артур Кокарс подчеркнул, что потребуется по крайней мере месяц, чтобы увидеть, как на текущую ситуацию отреагирует китайская сторона. Он пояснил, что главный спад объема грузов связан с тем, что санкциям подвержены российские операторы, услугами которых пользовался Китай.

Кокарс допустил, что грузовые рейсы в этом направлении могут перенять сами китайские операторы, потому что они не потеряли интерес к Риге, однако пока рано судить о том, как будет развиваться ситуация.

ЕС дополнит список санкций против России и Беларуси

Европейский союз (ЕС) принял решение ввести санкции в отношении еще 160 членов Совета Федерации РФ и приближенных к Кремлю российских олигархов, ужесточить правила для перечислений в криптовалюте и подвергнуть санкциям судоходный сектор, сообщили дипломаты в среду, 9 марта.

ЕС также постановил отключить три белорусских банка от международной платежной системы SWIFT, сообщило представительство Франции в твиттере. Это "Белагропромбанк", "Дабрабит" и Банк развития Белоруссии.

Целью ужесточения правил передачи криптовалюты является предотвращение использования зашифрованных цифровых систем лицами и компаниями, находящимися под санкциями, для обхода санкций ЕС.

ЕС также пополнит свой список технологиями, запрещенными для экспортирования в Россию.

Более подробная информация о новых санкциях ожидается в ближайшее время, когда она будет опубликована в официальном журнале ЕС.