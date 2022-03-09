Насколько мир зависит от российской нефти и газа?

Впрочем, президент Байден признал, что союзники в Европе, которые в большей степени зависят от поставок российского газа, не смогут присоединиться к запрету на российские энергоносители.

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В понедельник Германия и Нидерланды отклонили предложение о введении запрета на импорт нефти из России.

Германия находится в сильной зависимости от российского газа: любые ограничения со стороны России на его поставки могут поставить ее в уязвимое положение.

Россия пригрозила закрыть свой магистральный газопровод в Германию в случае, если Запад введет санкции на поставки российской нефти.

После вторжения России в Украину сертификация газопровода "Северный поток-2" из России в Германию была приостановлена, однако российский газ по-прежнему экспортируется по всему миру по другим маршрутам.

Сколько нефти и газа экспортирует Россия?

Россия занимает третье место в мире по добыче нефти после США (1-е место) и Саудовской Аравии.

В среднем за сутки Россия экспортирует чуть больше 4,5 миллионов баррелей нефти: более половины этого объема идет в Европу.

США в меньшей степени зависят от российской нефти: в 2020 году на Россию пришлось всего около 3% от общего объема импортируемой в Соединенные Штаты нефти.

"Газпром" в 2021 году экспортировал за рубеж 185,1 млрд кубометров газа.

Большая часть Европы сильно зависит от российского газа: около 40% от общего импорта природного газа в странах ЕС приходится на Россию.

Может ли Европа обойтись без российского газа и нефти?

Если Россия прекратит поставки газа, сильнее всего пострадают Италия и Германия: именно эти страны больше всего зависят от российского газа.

Британия меньше зависит от российских энергоносителей, чем многие страны Европы. Тем не менее российские поставки составляют 8% от общего объема, а российское дизельное топливо - 18%.

США не импортируют российский газ, однако цены и в Британии, и в Соединенных Штатах все еще остаются на довольно высоком уровне из-за перебоев с поставками в других частях мира.

экспорт российского газа, графика ФОТО: BBC

Вице-премьер правительства России Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к "катастрофическим последствиям для мирового рынка": цена за баррель может превысить отметку в 300 долларов.

В таком случае странам придется наладить поставки из других мест, что особенно затруднительно в случае с газом.

Можно ли использовать альтернативные источники энергии?

Найти альтернативные источники газа для Европы непросто, считает аналитик по вопросам энергетической политики Бен Маквильямс.

"С нефтью чуть проще, так как трубопроводов не так много - некоторые идут из России, но есть и много поставок из других стран", - добавляет он.