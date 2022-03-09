"Нас освобождают только от наших домов". Как живет Харьков во время обстрелов

Сейчас вокруг Изюма идут бои между Российской армией и территориальной обороной.
Налеты на город происходят ночью. Летят очень низко над домами, что тоже придает определенный эффект. Это самое страшное, что я в жизни испытывал.
В квартиры в многоэтажках залетают снаряды, а от частных домов остаются только воронки. Мы покинули Изюм 5 марта, потому что моей супруге пришло СМС с неизвестного номера с угрозами о том, что меня разыскивают.
В данный момент [в Изюме] работают три журналиста ["Обрії Ізюмщини"], я работаю дистанционно. Связи с коллегами у меня пока нет, но я знаю, что они снимают видео и фото и, когда появится электричество, начнут выкладывать [материалы] на наш сайт и соцсети.
Как журналист я хотел бы обратиться к своим российским так называемым «коллегам». Если вы продолжаете пропаганду и подыгрываете власти, то вы соучастники убийств мирных жителей. В Украине ведутся масштабные военные действия именно против мирного населения. Они [российские власти] хотят запугать остальную Украину, но у них этого не выйдет. Наш дух не сломить. Шок был первые несколько дней, но потом мы приспособились к условиям войны.
"Слобідський край", Харьков
Харьковская область граничит с Россией, поэтому до войны Харьков был одним из самых русскоязычных городов в Украине. У большинства из нас есть российские родственники, в том числе и у меня. Какие в Харькове националисты? Никто не понимает, почему РФ решила напасть. В Харькове было много людей, которые в 2014 году бежали от войны из Донбасса. Они переживают этот ужас во второй раз.
Постоянно бомбят мирные части города. Сейчас особенно страдает спальный район Салтовка - это жилой массив, где никогда не было никаких военных объектов. Там творится ад. Мне кажется, что они разделили территорию города на квадраты и методично их обстреливают. Непонятно, чем вызвано это решение. Здравого смысла тут нет.
Мой дом сильно пострадал из-за бомбежки, поэтому нам пришлось уехать четыре дня назад, 5 марта. До этого, как и половина Харькова, мы с моей 22-летней дочерью провели несколько ночей в убежище, но решили вернуться домой. Мы постелили в коридоре и устроились [на ночь] там. Во время обстрела начали дрожать стены. Появилось ощущение, что они сейчас сложатся, как карточный домик. Стоял страшный свист и грохот. Вылетели все стекла. У меня до сих пор легкая контузия: я стала плохо слышать на одно ухо.
Я никогда не прощу Путина за то, что я лежала в коридоре под снарядами, обняв своего ребенка и закрывая ее своим телом.
Особенно меня накрыло, когда я об этом рассказала российским родственникам, а они ответили: "Медитируй. Это помогает. И не придумывай".