"Нас освобождают только от наших домов". Как живет Харьков во время обстрелов

За что бомбили наш дом? За что бомбили нашу площадь Свободы, одну из самых больших в Европе? За что бомбили экопарк с животными? Разве это военные объекты? В Украине погибают дети.

У нас идет не война армий, а уничтожение населения. Это называется "геноцид".

В Харькове коммунальные службы делают невозможное. Они максимально быстро восстанавливают объекты инфраструктуры, если это возможно: ремонтируют свет, возвращают воду. Они настоящие герои. Сложнее приходится в небольших населенных пунктах в округе. Там разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа. В некоторых громадах люди сидят без света, медикаментов и еды. Помощь передать нельзя, потому что российские войска препятствуют открытию гуманитарного коридора. В самом Харькове очень развито волонтерское движение. Такое ощущение, что нет харьковчанина, который бы не помогал другим. Из других частей Украины и [стран] Запада привозят помощь, ребята грузят ее по своим машинам и развозят по нуждающимся.

Намного хуже в селах [Харьковской области]. Там [российские войска] принуждают [местное население] к показухе: россияне привозят с собой камеру и хотят, чтобы жители встречали их с цветами как освободителей. Насколько я знаю, в Харьковской области им так и не удалось снять что-то подобное. Люди на это не пошли.

Нас освобождают только от наших домов.

У меня есть много информации, которую передают люди из оккупированных Россией районов. Однако в целях безопасности могу только в общих чертах сказать: депутатов и местную власть под автоматами приводят под камеры, чтобы они присягнули РФ. Такое впечатление, что [российским] солдатам нужна картинка. Более того, они иногда забредают в дома и просят "солярочки" или "покушать". Кажется, они были убеждены, что их здесь ждут, будут обнимать, целовать и класть на самую мягкую подушку. При этом многие занимаются мародерством. Например, в Изюме из какого-то офисного помещения они "демилитаризировали" обогреватель.

Выехать из Харькова иногда удается - и поездом, и автобусом. Но зеленых коридоров нет, люди везут [беженцев] на свой страх и риск. Я уверена, что Харьков выстоит. У нас нет людей, которые бы хотели перейти на сторону России. В 2013 году это был весьма лояльный к РФ город - сейчас это уже не так. Наша мечта - установление бесполетной зоны [над Украиной]. На земле же будут сражаться все, от мала до велика. На запись в территориальную оборону стоят очереди.