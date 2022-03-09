Передача: в Латвии нет действующих бомбоубежищ

В настоящее время в собственности Рижского самоуправления осталось всего четыре бункера, которые выполняют другие функции, например, они были переоборудованы под склады. Видя бомбардировки городов Украины и оценивая, пригодны ли бункеры для гражданской защиты, Линда Озола (Новая консервативная партия), представитель думы, ответственная за план гражданской защиты города Риги, поручила Рижской муниципальной полиции изучить ситуацию с убежищами.

"При необходимости мы поручили изучить, привлекая представителей Национальных вооруженных сил, чтобы узнать, подходят ли эти помещения для предоставления убежища и что нужно улучшить", - пояснил Озола.

В планах гражданской защиты как города Риги, так и Латвии упор в случае военной угрозы делается на оповещение и эвакуацию населения, а не на убежища.

Так что - о месте, где можно безопасно дождаться эвакуации, каждому нужно позаботиться самому.