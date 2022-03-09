Отставной латвийский офицер Валдис Юргеланс принимает участие в борьбе с диверсантами в Украине

"Существуют различные диверсионные группы, которые уже действуют, и мы уже выявляем и нейтрализуем их. Поэтому внутри уже ведется работа по борьбе с диверсиями", - говорит Юргеланс.

На вопрос, что диверсанты пытаются сделать в Полтаве, Юргеланс признается: "В первую очередь - запутать людей.

Православные церкви - одни из мест, где находят убежище диверсанты. Поэтому мы очень активно начинаем работать над этими вещами, изучать людей, которые работают в церквях".

Ранее Юргеланс был лектором и проректором Национальной академии обороны Латвии и до недавнего времени работал в отделе разведки Объединенного штаба Вооруженных сил Латвии, но прошлым летом ушел в отставку, так как женился в Украине и переехал к жене в Полтаву. Когда началась война, он не смог оставаться в стороне.

"Это было бы очень невежливо с моей стороны, что я военный и буду спать, некомпетентные люди пойдут воевать, а я останусь. (…) Жена поплакала, а потом сказала: "Ну, Валдис, иди". Жена поддерживает", - сказал Юргеланс.