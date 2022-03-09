Чт, 10.03.2022
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Джо Байден, президент США

Передача: Опасаясь, что цены на топливо вырастут еще больше, люди накапливают резервы

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В результате войны с Россией цены на топливо резко выросли. В беспокойстве о том, что рост продолжится, одни накапливают резервы, другие планируют изменить свои привычки передвижения, сообщает передача TV3 Ziņas.

По словам торговцев, цены выросли примерно на пятую часть, а на дизель даже чуть больше. Основная причина этого в том, что отказ от российской нефти уже начался. Рынок перестраивается, ищет новых поставщиков, транспортные решения и одновременно в ожидании, когда будет введен полный запрет на импорт российской нефти.

Несмотря на высокую цену, спрос на топливо высок, так как людей беспокоит еще более неприятия цена в будущем.

"Было бы досадно покупать потом топливо для газонокосилки за 2,50 евро, но страшно, ужасные цены. Для машины, когда заполнял полный бак, было 1,57, сейчас сколько? 1,87", - рассказал Юрис, которого передача встретила на заправочной станции.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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