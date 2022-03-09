Передача: Опасаясь, что цены на топливо вырастут еще больше, люди накапливают резервы

По словам торговцев, цены выросли примерно на пятую часть, а на дизель даже чуть больше. Основная причина этого в том, что отказ от российской нефти уже начался. Рынок перестраивается, ищет новых поставщиков, транспортные решения и одновременно в ожидании, когда будет введен полный запрет на импорт российской нефти.