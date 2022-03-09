Передача: Опасаясь, что цены на топливо вырастут еще больше, люди накапливают резервы

По словам торговцев, цены выросли примерно на пятую часть, а на дизель даже чуть больше. Основная причина этого в том, что отказ от российской нефти уже начался. Рынок перестраивается, ищет новых поставщиков, транспортные решения и одновременно в ожидании, когда будет введен полный запрет на импорт российской нефти.
"Было бы досадно покупать потом топливо для газонокосилки за 2,50 евро, но страшно, ужасные цены. Для машины, когда заполнял полный бак, было 1,57, сейчас сколько? 1,87", - рассказал Юрис, которого передача встретила на заправочной станции.
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Видео: Сюжет передачи на латышском языке