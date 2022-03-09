Жителям Украины разрешили применять оружие во время военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий гражданским лицам применять оружие в отношении российских военных, пишет "Медуза".
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий гражданским лицам применять оружие в отношении российских военных, пишет "Медуза".
Соответствующее сообщение размещено на сайте украинского парламента, который 3 марта принял закон "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины".
Закон предполагает, что гражданские лица должны будут сдать полученное оружие и неиспользованные боеприпасы в Национальную полицию Украины спустя 10 дней после отмены военного положения, пишет ТАСС.
"Гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины", если такое оружие применено на основании и в порядке, определенном данным законом", - говорится в документе.
24 февраля украинский парламент ввел военное положение на территории страны. Зеленский в этот же день объявил, что на Украине будут выдавать оружие всем желающим защитить ее суверенитет.