Жителям Украины разрешили применять оружие во время военного положения

Соответствующее сообщение размещено на сайте украинского парламента, который 3 марта принял закон "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины".

Теперь жители Украины не будут нести ответственности за убийство российских военнослужащих. Закон будет действовать до конца войны.

Закон предполагает, что гражданские лица должны будут сдать полученное оружие и неиспользованные боеприпасы в Национальную полицию Украины спустя 10 дней после отмены военного положения, пишет ТАСС.

"Гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины", если такое оружие применено на основании и в порядке, определенном данным законом", - говорится в документе.