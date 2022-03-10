Война в Украине продолжается уже третью неделю, и конца ей пока не видно. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду были эвакуированы 35 тысяч человек; людей продолжат вывозить. Тем временем Bellingcat прогнозирует, что Россия через 7-10 дней попытается "заморозить" войну в Украине. В Турции прошла первая с момента начала войны встреча глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. О прекращении огня стороны не договорились. RUS TVNET следит за ходом событий и освещает их в режиме онлайн.

Встреча глав МИД Украины и России: о прекращении огня не договорились

В Турции прошла первая с момента начала войны в Украине встреча глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.

Встреча продлилась около часа, после были организованы две отдельные пресс-конференции глав МИД РФ и Украины.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на Reuters, на пресс-конференции после встречи Кулеба рассказал, что стороны не договорились ни о каком прекращении огня и что Лавров не обещал никаких гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Мариуполя.

В то же время глава украинского МИД заявил, что готов вновь встретиться с Лавровым в таком же формате.

Россия отказалась от участия в Совете Европы

Россия не намерена участвовать в Совете Европы. Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что "недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим большинством в Комитете министров Совета Европы, разрушают организацию и общее гуманитарно-правовое пространство в Европе", тогда как "Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями", пишет "Медуза".

"Ход событий становится необратимым. Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", - говорится в заявлении МИД.

Зеленский: В среду были эвакуированы 35 тысяч человек; людей продолжат вывозить

В четверг, 10 марта, будут организованы шесть гуманитарных коридоров для эвакуации жителей из наиболее опасных мест, в среду было эвакуировано примерно 35 тысяч человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, так как российская армия осуществляет интенсивные обстрелы, украинская сторона делает все возможное для безопасности жителей и осуществляет эвакуацию из тех городов, где ситуация обострена больше всего. Для эвакуации созданы так называемые гуманитарные коридоры.

Зеленский сообщил, что в четверг будут организованы шесть гуманитарных коридоров из Сум, жилых мест в Киевской области, Энергодара, Мариуполя, Изюма и Волновахи.

Финансовая помощь: Украина получит миллиарды от МВФ и США

Международный валютный фонд в среду одобрил пакет помощи Украине объемом в 1,4 млрд долларов США. Эти деньги должны помочь Украине немного смягчить последствия войны. В свою очередь нижняя палата американского Конгресса одобрила предоставление Украине 13,6 млрд долларов финансовой помощи. Около 6,5 млрд из этой суммы выделено Пентагону на военную помощь Украине, а остальное - другим ведомствам на гуманитарную и экономическую помощь.

Bellingcat: Россия через 7-10 дней попытается "заморозить" войну в Украине

Через 7-10 дней Россия попытается "заморозить" войну в Украине, прогнозирует исполнительный директор исследовательской группы журналистов Bellingcat Кристо Грозев.