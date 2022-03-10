Зеленский эмоционально прокомментировал обстрел больницы в Мариуполе

"Детская больница, роддом - чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая, Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что, были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было - денацификация больницы? Все, что оккупанты делают с Мариуполем - это уже за пределом зверства.

В Москве прекрасно знают, что Мариуполь - это Донецкая область. Тоже Донецкая область. Мы столько слышали от России о жителях Донецкой области - столько обвинений, столько требований. И мы видим сейчас, как в России на самом деле относятся к жителям Донецкой области. К простым людям, которые живут в домах Мариуполя. Работают просто на предприятиях города Мариуполя, лечатся в больницах Мариуполя и рожают детей - представьте себе, такие же люди, как вы, - в родильных домах Мариуполя.

Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного этому военному преступлению ни с одним из городов Донецкой или Луганской, да любой области. Ни с одним из городов на Земле. Потому что мы - люди. А вы?"

- сказал Зеленский.

Напомним, в среду были обстреляны больница и роддом в Мариуполе.