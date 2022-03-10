Почему замедлилось наступление российских войск в Украине?

Подробности боев на другом участке южного фронта - в Мелитополе и Бердянске - пока не рассказаны; однако там российским провластным журналистам позволили снять захваченную базу украинского отдельного пушечного артиллерийского дивизиона с брошенной техникой и запасами.

Ясно, что обе стороны несут большие потери. Украинские увеличиваются, когда части регулярной армии попадают в окружение. И именно окружения (или создание угроз окружения) подразделений и целых соединений противника, как кажется, стали основной целью операций российских войск на этом этапе войны. Смысл в уничтожении в качестве организованной силы значительной части украинской армии в Донбассе, на левом берегу Днепра и в Киеве. В последние дни российская армия, окружив Мариуполь и Чернигов, явно готовилась продолжить операции на окружение и на других участках.

Все это, однако, не значит, что война идет по плану российского Генштаба. Цели и темпы операций, заложенные в этот план, нам неизвестны, но мы можем судить о том, что все идет не так, как было задумано, по изменению методов ведения боевых действий (и, конечно, по видимым по открытым источникам проблемам и потерям).

Очевидно, российская армия столкнулась с неожиданными для нее логистическими проблемами: на разных участках колонны снабжения несут тяжелые потери, что влияет на действие передовых групп.

Сами передовые части имеют проблемы с разведкой. Судя по данным из открытых источников (видео с подбитой и брошенной техникой), разведка в основном ведется выброской по разным направлениям небольших отрядов из нескольких танков и бронемашин, которые несут потери от огня артиллерии противника, противотанковых ракет и контратак танков.

Российская артиллерия - по крайней мере под Харьковом и Николаевом - понесла чувствительные потери от огня артиллерии украинской. Это говорит о том, что далеко не везде она имеет преимущество в средствах разведки, целеуказания и огневой мощи. Между тем до вторжения считалось, что одним из главных преимущества российской армии в войне должна стать именно сила ее артиллерии. Впрочем, на севере и западе от Киева, равно как и в Донбассе, похоже, российская артиллерия все же имеет преимущество.

Российское командование, кажется, отказалось от вертолетных десантов в тылу противника. Видимо, риски для десанта в воздухе и на земле оказались выше, чем преимущества от захвата целей глубоко в тылу противника.

Глубокие прорывы по дорогам с войсками в походном построении больше не используются. По мере продвижения к ключевым целям сопротивление противника выросло, логистика по доставке запасов и подкреплений усложнилась, а потому упали и темпы продвижения. Каждая операция теперь, похоже, требует накопления сил, равно как и блокады населенных пунктов в тылу и на фронте.

Украинская армия, в свою очередь, ведет оборону с опорой на крупные населенные пункты - примерно в тех же местах, где базировались ее части до войны. Окрестности городов, оказавшихся на пути российского наступления, простреливаются артиллерией и противотанковыми ракетами. Войска регулярно совершают контратаки мобильными группами с танками (так было под Харьковом, Черниговом, Николаевом). Все это заставляет российские войска искать новые маршруты выдвижения и снабжения, тратить силы на блокаду городов и в перспективе - на их штурм. Это замедляет (и местами даже останавливает) российское наступление. Однако общая стратегическая и оперативная обстановка для украинской армии продолжает ухудшаться.

Одновременно - чего мало кто ожидал через две недели после начала вторжения - продолжается борьба за господство в воздухе. Российская армия тут (как и до войны) имеет преимущество, однако украинские авиация и ПВО, вопреки заявлениям Путина, по-прежнему существуют и даже могут проводить ограниченные операции. Сохранение боеспособной украинской ПВО (по крайней мере очаговой) пока приводит к тому, что рост интенсивности использования российской авиации резко увеличивает ее потери.