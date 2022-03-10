Антивоенный исход. Тысячи россиян бежали из страны после начала войны с Украиной

Программист и Android-разработчик Николай из Санкт-Петербурга говорит, что тоже давно думал об отъезде. "Очень разочаровался в людях, соблюдающих нейтралитет, - объясняет он. - Нейтральные люди для меня - на втором месте после Путина, кто виноват в происходящем. Они не ходили на выборы, игнорировали политику - даже когда началась война, она стала очередным событием, которое их не касается".

После 24 февраля по всей России пошли слухи о том, что власть объявит военное положение и запретит выезд из страны мужчинам. Услышав такое, Николай купил билет - он обошелся ему примерно в 900 долларов - и улетел в Ереван, а оттуда на поезде добрался до Тбилиси. "Практически весь поезд был русскоязычным", - вспоминает он.

32-летний IT-специалист Никита говорит, что еще в начале февраля увидел кадры с маневрами российских войск на территории рядом с Украиной - и с тех пор не переставал думать о том, что ничем хорошим это не закончится.

"24 февраля, когда все это началось, моей первой реакцией было оцепенение. Я не спал всю ночь, рушилось все, росло понимание, что разрушится и моя жизнь, если я останусь в России", - говорит он.

Уже 25-го Никита с женой и десятилетней дочерью улетели в Стамбул, пробыли там несколько дней, а потом перебрались в Батуми.

Чемоданы и коты

Интернет-маркетолог Татьяна говорит, что сбор вещей был крайне спешным: два небольших чемодана с чистой одеждой. Билеты они с мужем покупали в ночь на понедельник, понимая, что утром откроются биржи, и курс рубля рухнет.

Россияне на акции против войны в Тбилиси. Они все чаще используют российский флаг без красной полосы - как возможный новый символ страны ФОТО: Getty Images

Двух своих кошек оставили родителям.

До Тбилиси они добирались с двумя стыковками - в Нижнем Новгороде и Баку. На погранконтроле сказали, что туристы, а на вопрос, почему нет обратного билета, ответили, что цены растут, ничего не понятно. Самолет, вспоминает Татьяна, был полным.

"Мне написала подписчица моего блога, сказала, что летим вместе и можем скооперироваться, - рассказывает Мария Дубровская. - Грузинскую границу мы еле пересекли: сайт госуслуг перестал работать, и мы не могли показать QR-коды [подтверждающие вакцинацию]. Какими-то ужимками и прыжками смогли открыть сайт и распечатать их".

"Я вылетел 4 марта в Стамбул на большом дальнемагистральном аэробусе. Я на таких летал только через Атлантику, - говорит директор проектного бюро Иван. - Уже на границе встретил некоторое количество знакомых, они тоже уезжали, используя Стамбул как место пересадки".

В Лондоне, говорит Иван, сотрудники аэропорта Хитроу в штатском опрашивали прилетевших граждан России: задавали вопросы об их отношении к войне и политической ситуации в России.

"У меня с собой был только рюкзак с одеждой, зарядками и ноутбуком, - рассказывает Android-разработчик Николай. - А, и еще ноты - я недавно на пианино начал учиться играть".

Одна из точек, где встречаются российские эмигранты - "Плохобар". Его открыли приехавшие в Тбилиси по политическим мотивам граждане России и Казахстана ФОТО: Getty Images