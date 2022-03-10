Эксперт поясняет, почему в переговорах между Украиной и Россией не был достигнут прогресс

Он пояснил, что "специальная военная операция" в Украине, как ее называет правительство России, оказалась неудачной, однако Россия не отступила ни на шаг от своих первоначальных установок. Россия требует признать Луганск и Донецк. Точно так же она требует признать Крым частью России и соблюдать в Украине политику нейтралитета, что означает юридически связанные соглашения, удерживающие Украину от вступления в НАТО в будущем.

По словам Варгулиса, Украина сейчас удачно противостоит России. Есть и поддержка общества, которое в этих условиях солидаризировалось, поэтому тяжело представить, что Украина свою политику поменяет.

Этого не поняли бы ни общество, ни люди, вовлеченные в прямые военные действия, в частности, вооруженные силы.

"Поэтому эти разговоры идут на тактическом уровне по отношению к гуманитарным коридорам, определенно в переговорах касаются и стратегических вопросов, но значительный прогресс не достигнут потому, что обе стороны придерживаются своих красных линий. Переговоры будут продолжаться, пока продолжаются военные действия, и будут происходить попытки использовать переговоры в укреплении своей политики", - сказал исследователь внешнеполитического института.

Варгулис отметил, что то, насколько удачными будут переговоры, в большей степени зависит от того, какими будут военные достижения на земле - чем более удачными будут попытки Украины остановить взятие определенного города или территории, тем менее уступчивыми будут ультимативные установки. Исследователь поясняет - если этот конфликт затянется, общество начнет уставать, почувствуется и бессилие Запада, применяющего санкции, в борьбе против России. По мнению Варгулиса, в один момент это может привести к тому, что произойдут уступки.

Говоря о том, насколько долгой может быть война между Украиной и Россией, исследователь допускает, что, скорее всего, она затянется - это может быть длительная война диверсантов. Нельзя исключать, что Россия, перегруппировав свои силы, решится на безжалостную бомбардировку Украины всей своей военной мощью. Варгулис отметил, что Россия, возможно, считает, что украинская сторона устанет и это отразится на переговорах между странами.