Усиленного потока граждан России в Латвию не наблюдается
Усиленного потока граждан России в Латвию не наблюдается, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс.
Усиленного потока граждан России в Латвию не наблюдается, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс.
Другие соседние с Россией страны сообщают, что после развязанной ею войны против Украины наблюдается усиленный выезд российских граждан из страны. Пуятс отметил, что в Латвии такая тенденция не наблюдается, добавив, что в настоящее время Латвия приостановила выдачу виз россиянам.
В Латвию прибыло более 4300 граждан Украины, но многие не остаются в стране. 631 человек обратился с просьбой о размещении.
На латвийско-белорусской границе поток мигрантов уменьшается, но небольшой рост наблюдается на границе Белоруссии с Литвой, сообщил Пуятс.