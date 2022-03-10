Усиленного потока граждан России в Латвию не наблюдается

Другие соседние с Россией страны сообщают, что после развязанной ею войны против Украины наблюдается усиленный выезд российских граждан из страны. Пуятс отметил, что в Латвии такая тенденция не наблюдается, добавив, что в настоящее время Латвия приостановила выдачу виз россиянам.