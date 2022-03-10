Владимир Кличко: "Мы с братом - мишени"

"Каждый украинец, включая меня с братом - мишени. И это уже воплощено, к сожалению, убиты дети, женщины, мирные люди. Каждый человек - цель. Мы все мишени. Потому что мы избрали путь стать частью ЕС, Европы и демократических ценностей. Если вы думаете иначе, вы всё равно являетесь мишенью", - сказал Кличко в интервью BBC.

По словам Кличко, закрыть небо над Украиной - это очень важное решение, и любое действие, направленное на мир, защиту - должно быть совершено. Владимир Кличко также поблагодарил за поддержку Великобританию, которая одной из первых прислала помощь.

"Мы должны остановить войну, Путина. Мы хотим видеть Украину великим государством, которым мы и являемся. Я очень горжусь нами, украинцами, нашей решительностью в борьбе за свободу. Я горжусь быть украинцем", - сказал Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал власти США не пускать на территорию страны российского боксёра Дмитрия Бивола для участия в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. "Эта санкция не против отдельного спортсмена, но Украина нуждается в том, чтобы весь мир давил на Россию", - приводит слова Кличко газета Marca.