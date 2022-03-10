В Латвии констатированы попытки провоцировать напряжение между этническими группами

С момента вторжения России в Украину VDD наблюдает в информационном пространстве столкновения мнений при обсуждении событий на Украине.

VDD напоминает, что в нынешних условиях особенно важно критически относиться к непроверенной информации, распространяемой в публичной сфере, особенно в социальных сетях.

VDD призывает население следить за официальной информацией, предоставляемой компетентными органами Латвии и других государств-членов НАТО, используя только надежные и проверенные источники.

В поле зрения VDD оказался и случай, о котором общественность предупредил мэр Валки Вентс Арманд Крауклис. Он написал в Twitter, что среди русских в Валке и Валге была распространена информация о якобы нападении украинцев на молодых женщин в Валге, которые говорили по-русски.

"VDD информирована об этом случае распространения дезинформации, который, по мнению службы, соответствует усилиям Кремля по созданию негативного имиджа украинцев как нации", - заявили в учреждении.

По имеющейся у VDD информации, нападения не было. Других комментариев служба не дает, так как дело относится к компетенции эстонских правоохранительных органов.

В VDD также напоминают о задержании четырех человек за оправдание военных преступлений России на Украине.

Кроме того, VDD продолжает оценивать другие случаи, привлекшие ее внимание в связи с поддержкой российской агрессии против Украины.

В Латвии предусмотрена уголовная ответственность за такие действия, как оправдание и прославление военных преступлений и преступлений против человечности, призывы к геноциду или агрессивной войне, действия, направленные на разжигание национальной или этнической розни, а также призывы против государственной независимости, суверенитета или территориальной целостности Латвии.