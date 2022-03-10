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Как поступать в случае радиационной аварии? Что делать в случае чрезвычайных происшествий? Ответы на эти и другие вопросы в четверг, 10 сентября, можно узнать в трансляции TVNET, в ходе которой Пожарно-спасательная служба и представители Центра радиационной безопасности рассказали о самом важном.

В пресс-конференции принимают участие:

  • Заместитель начальника VUGD Мартиньш Балтманис;
  • Директор Центра радиационной безопасности Даце Шатровска.