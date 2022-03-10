Как поступать в случае радиационной аварии? Что делать в случае чрезвычайных происшествий? Ответы на эти и другие вопросы в четверг, 10 сентября, можно узнать в трансляции TVNET, в ходе которой Пожарно-спасательная служба и представители Центра радиационной безопасности рассказали о самом важном.