ВИДЕО ⟩ Бразильский футболист помог выбраться из Украины тёще известного блогера

"Это был оглушительный звук, которого я никогда раньше не слышал. Самолёты летали очень низко, поэтому я просто предположил, что они собираются напасть на нас", - рассказал 27-летний футболист.

24 февраля бразильский нападающий вместе с несколькими священниками решили бежать из Полтавы, которая находится на востоке Украины. Цель была одна - добраться до польской границы. Собрав чемоданы, Рангел решил в последний раз заглянуть в телефон и увидел сообщение в социальных сетях, которое его удивило...

Оно было от популярного бразильского блогера Андерсона Диаша, который находился в США и ​​отчаянно искал помощи, чтобы вывезти из страны свою тёщу - украинку Татьяну Сухопарову.

"У меня есть частный самолёт, который может спасти 14 человек из Украины. Одно из этих мест предназначено для матери моей девушки, так что осталось ещё 13 мест. Если кто-то знает бразильских футболистов, пожалуйста, дайте мне знать! Мне нужно, чтобы кто-нибудь съездил за тёщей на машине и доставил в оговоренное место", - написал Диаш, у которого 1,4 миллиона подписчиков в Instagram.

Три часа спустя Рангел отыскал 52-летнюю Татьяну и отправился с ней в Краков, откуда они должны были вылететь в Порту. "Я только разместил это сообщение и стал получать много советов, но по большей части - не очень полезных. Но затем мне написал Лукас, мы поговорили, и он сразу согласился помочь - настоящий герой!", - вспоминает Диаш.

"Это было правильное решение, я не колебался ни секунды. Я всё время посылал фотографии Диашу, чтобы он знал, где мы находимся", - добавил футболист.

Бразильский футболист с тёщей Диаша должны были добраться до Львова за 13 часов, но не смогли. Приехали через 30 часов. В пути они видели колонны украинской армии, двигавшиеся в противоположном направлении. "Я никогда не мог представить себе, что испытаю что-то подобное в своей жизни", - говорит футболист.

"Было ощущение, что я попал в фильм ужасов и не знаю, что будет дальше".

За 25 километров до польской границы у машины закончилось топливо, и остаток пути пришлось идти пешком при температуре воздуха -11 градусов. Через пять часов они добрались до пограничного пункта, но сразу его пересечь не смогли. Первая ночь была мучительной, дрова закончились около часа ночи и они больше не могли разжечь костёр, чтобы согреться.

"У нас также заканчивалась еда. Свою часть я отдал Татьяне, потому что она нуждалась в ней больше, чем я. Мы не спали три дня. Мы искали автобус, чтобы переночевать", - вспоминает Лукас.

Um grupo de brasileiro acaba de chegar na cidade da minha sogra e resgatar ela pic.twitter.com/wFQuJiQ3Cq — 196sonhos (@196sonhos) February 24, 2022

Поначалу найти свободные места было непросто, но в итоге им удалось встретить водителей, которые принимали беженцев. За ночь им пришлось заплатить 1000 долларов.