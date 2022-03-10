Существует высокая вероятность еще одной волны роста госдолга

К секторальным рискам, которые могут отрицательно повлиять на развитие экономики, СФД относит влияние негативных факторов на большую часть отраслей, включая производство, сельское хозяйство и обслуживающую сферу. В первую очередь пострадают предприятия, которые используют импортируемые из России материалы - металлы и древесину. На сельское хозяйство повлияет рост цен на минеральные удобрения и сбои в поставках. Это вместе с повышением цен на топливо приведет к существенному росту цен на продукты питания.

Среди фискальных рисков СФД называет предстоящий активный спрос на меры государственной поддержки, которые могут быть еще масштабнее, чем поддержка в связи с пандемией Covid-19. Рост расходов на оборону также увеличит нагрузку на фискальный баланс.

Как подчеркивает СФД, в результате кризиса из-за Covid-19 уже выросли государственный долг и дефицит бюджета, но влияние нового кризиса может быть еще серьезнее. Поэтому в настоящее время невозможно прогнозировать, когда правительство сможет вернуться к устойчивой фискальной политике. Существует высокая вероятность того, что в связи с ростом цен потребуется оказывать поддержку подверженным риску бедности домохозяйствам, что вызовет еще одну волну прироста фискального дефицита и государственного долга.

По словам председателя СФД Инны Штейнбуки, совет неоднократно предупреждал о том, что нежелательно чрезмерно наращивать государственный долг и важно сохранить подушку безопасности для возможного кризиса в будущем. "К сожалению, из кризиса в связи с Covid-19 мы без какой-либо паузы вошли в санкционный кризис, когда соблюдение финансовой дисциплины не будет приоритетом. В этой мрачной ситуации хорошей новостью является то, что фискальные показатели Латвии относительно хорошие по сравнению с другими странами Европейского союза. Это дает надежду на то, что и этот кризис Латвии удастся успешно преодолеть", - сказала руководитель совета.

В настоящее время существует высокая неопределенность, как и в какой степени экономика сумеет абсорбировать кризисную ситуацию. Как показал опыт кризиса из-за Covid-19, примерно в течение года экономика способна адаптироваться к ограничениям, меры государственной поддержки были эффективными и возвращение к росту произошло быстрее, чем первоначально прогнозировалось, отмечает СФД.

Как сообщалось, Минфин пересмотрел после вторжения России в Украину прогнозы на этот год. Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в этом году вырастет на 2,1%, затем экономический рост ускорится до 2,5% в 2023 году, а рост потребительских цен может достичь 8,5% в этом году и снизиться до 3,5% в 2023 году.

В разработанных в начале февраля макроэкономических прогнозах, которые предназначались для подготовки программы стабильности Латвии на 2022-2025 годы, рост ВВП прогнозировался на уровне 4% в 2022 году и 3,9% в 2023 году. Прогнозы роста потребительских цен составляли 6,2% и 3,1% соответственно.

Меньший экономический рост в этом и следующем году будет обусловлен более низкими объемами экспорта и импорта, так как латвийские предприятия переориентируют экспорт товаров и услуг из стран-агрессоров, находящихся под санкциями, на новые рынки, отмечает Минфин.

В прошлом году экспорт товаров из Латвии в Россию составил 7,3% общего объема экспорта, а в Беларусь и Украину - 1,1% и 1,4% соответственно. Доля России в экспорте услуг ниже - 5,3%, учитывая резкое снижение транзита российских грузов через латвийские порты в последние годы и отказ Латвии обслуживать нерезидентов в банковской сфере.

Минфин указывает, что на экономическую ситуацию негативно повлияет резкий рост цен на энергоносители и продукты питания из-за войны, санкций и сбоев в цепочках поставок, а также снижение доверия бизнеса и потребителей, сокращение частного потребления и инвестиций.

В то же время рост государственных расходов, увеличение финансирования обороны, а также социальная поддержка латвийского населения и украинских беженцев помогают поддерживать рост. В этом году ожидается значительный рост инвестиций государства и из фондов ЕС, превышающий уровень 2021 года на треть.

В условиях замедления экономического роста и сокращения внешней торговли с Россией и Беларусью рост заработной платы в 2022 году может быть немного медленнее, чем прогнозировалось месяц назад, но останется высоким - 6%.