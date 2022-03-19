Люся Чаботина - девушка сына главы патриотического медиахолдинга ЮрКисса поющая про "Солнце-Монако"

Кто такая Люся Чеботина?

26 апреля Люся, и по паспорту Людмила Андреевна, отметил 25-летие. Автор-исполнитель пришла к успеху не сразу. За ее плечами участие в различных шоу талантов: "Главная сцена", Dil Hai Hindustani, "Новая волна-2017" и даже в пятом сезоне украинской версии шоу "Голос".

С ранних лет Людмила очень любила танцевать и петь, мечтала стать артисткой. Когда Люся была маленькой, ее семья переехала в Москву. Девочка посещала театральный класс, в балетную студию, участвовала в кружках художественной самодеятельности и музыкальных конкурсах. Снималась в передачах и даже "Ералаше". В 13 лет она с записалась в музыкальную школу по специализации "хоровое пение", немного играла на фортепиано. После 9 класса она стала студенткой вокального отделения колледжа эстрадного и джазового искусства, успешно окончив его в 2016 году.

Люся Чеботина ФОТО: Кадр из видео

На последнем курсе колледжа 18-летняя певица получила приглашение на участие в украинской передаче "Голос країни" ("Голос страны"). На этапе "слепого прослушивания" она исполнила песню Chandelie и прошла отбор. Наставником москвички стал Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы". Так девушка стала финалисткой конкурса, сумев покорить судей и зрителей проникновенным и эмоциональным исполнением.

Видео: Люся Чеботина - Chandelie

Девушка стала создавать кавер-версии известных песен, снимая видео и размещая их в Instagram. Постепенно ее количество подписчиков и слушателей стало расти. Видео с ее кавер-версиями песен разлетелись по популярным пабликам и соцсетям.

Она начала активно сочинять собственные композиции. Первой из авторских песен стала "Никаких проблем", после появились "Халява", "Ты просто сво...", "Забудем". Большой популярностью пользовалась также запись песни "Отпусти", исполненная ею вместе с Джиганом и другие.

Закрытие Instagram в России не повлияло на Люсю. Она продолжает публиковать видео в этой соцсети. На момент написания статьи, на нее подписано 1,3 миллиона человек.

Отношения с ЮрКисом?

Сейчас весь пиар Чеботиной построен вокруг романтических отношений с сыном главы патриотического медиахолдинга "Русская медиагруппа" Владимира Киселева Юрием, известным по псевдониму ЮрКисс. По материалам некоторых Telegram-каналов именно благодаря пиар-роману с молодым человеком, клипы Люси так часто ротируются на телевидении и радио. Поклонники здесь, могут сами послушать и оценить, кто пиарится за чей счет - ЮрКисс за счет Люси, или же наоборот.

Ранее Ксения Собчак в одном из выпусков "Осторожно: новости" ставила под сомнение награды, которые президент РФ Владимир Путин вручил ЮрКису. Напаомним, 12 февраля 2021 года был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени по указу Президента России Владимира Путина "за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность". На следующий день в Instagram Юркисс сообщил, что был награжден за концерты в Донбассе, Крыму, Сирии и восстановление православных храмов.

Впрочем, не только Собчак удивлялась этим наградам.

В клипе "Солнце - Монако" Люся и Юрий предстали в роли пары. После они продолжили и продолжают активно демонстрировать свои отношения на публике и в соцсетях.