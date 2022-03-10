Выявлено 7055 новых случаев Covid-19, скончались 13 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

три человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

пять человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

7 из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 6 были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 2459 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4596 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 5433,1 случая.

Всего вчера было сделано 16 185 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 43,6%.