Выявлено 7055 новых случаев Covid-19, скончались 13 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 7055 новых случаев Covid-19, получены данные о 13 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 7055 новых случаев Covid-19, получены данные о 13 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:
7 из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 6 были вакцинированы.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 2459 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4596 человек были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 5433,1 случая.
Всего вчера было сделано 16 185 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 43,6%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 726 868 жителей Латвии, скончались 5382 человека.