Калвитис: на этот отопительный сезон газа достаточно
На этот отопительный сезон природного газа в Латвии достаточно, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель правления АО Latvijas gaze Айгар Калвитис.
На этот отопительный сезон природного газа в Латвии достаточно, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель правления АО Latvijas gaze Айгар Калвитис.
."Опасений, что нам может не хватить газа до конца отопительного сезона, нет. Газа достаточно и у Latvijas gaze, и у Latvenergo, и у других участников рынка. Ближайшие три месяца мы можем ни о чем не беспокоиться", - заверил Калвитис.
Он отметил, что ведется работа над тем, чтобы летом обеспечить закачку газа на следующий отопительный сезон. "Я не допускаю возможности, что мы можем не получить газ - в той или иной форме Латвия в летний период газ получит", - сказал руководитель Latvijas gaze.
"Разумеется, те соединения, которые в последние годы мы построили с Финляндией и Польшей, дают теоретические возможности диверсифицировать снабжение, но в предыдущие годы в основном природный газ доставлялся из России", - сказал руководитель предприятия.
На вопрос о необходимости создания в Латвии СПГ-терминала, Калвитис ответил, что это будут очень большие затраты, которые скажутся на стоимости газа. "За это придется платить всем потребителям, сотни миллионов, которые необходимо будет инвестировать в новую инфраструктуру, войдут в конечную цену газа", - сказал он.
В то же время руководитель Latvijas gaze упомянул инвестиции в трубопроводную систему между Литвой и Латвией, чтобы увеличить ее мощность, так как возможности хранения газа на Клайпедском терминале СПГ велики.
Мощность Клайпедского терминала составляет 40 террават-часов (ТВт/ч) в сезон, в свою очередь потребление Литвы в сезон составляет 20 ТВт/ч, Латвии - 10 ТВт/ч, Эстонии - 5 ТВт/ч. Газ из России в прошлом году составил около 20% сжиженного газа в Клайпеде.