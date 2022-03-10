Калвитис: на этот отопительный сезон газа достаточно

."Опасений, что нам может не хватить газа до конца отопительного сезона, нет. Газа достаточно и у Latvijas gaze, и у Latvenergo, и у других участников рынка. Ближайшие три месяца мы можем ни о чем не беспокоиться", - заверил Калвитис.

Он отметил, что ведется работа над тем, чтобы летом обеспечить закачку газа на следующий отопительный сезон. "Я не допускаю возможности, что мы можем не получить газ - в той или иной форме Латвия в летний период газ получит", - сказал руководитель Latvijas gaze.

Калвитис отметил, что латвийская система газоснабжения была построена еще в советское время, ее инфраструктура большая и технически стабильная.

"Разумеется, те соединения, которые в последние годы мы построили с Финляндией и Польшей, дают теоретические возможности диверсифицировать снабжение, но в предыдущие годы в основном природный газ доставлялся из России", - сказал руководитель предприятия.

На вопрос о необходимости создания в Латвии СПГ-терминала, Калвитис ответил, что это будут очень большие затраты, которые скажутся на стоимости газа. "За это придется платить всем потребителям, сотни миллионов, которые необходимо будет инвестировать в новую инфраструктуру, войдут в конечную цену газа", - сказал он.

По словам Калвитиса, при текущих ценах на газ мир не может функционировать, поэтому, если не произойдет еще что-то чрезвычайное, рынок должен успокоиться.

В то же время руководитель Latvijas gaze упомянул инвестиции в трубопроводную систему между Литвой и Латвией, чтобы увеличить ее мощность, так как возможности хранения газа на Клайпедском терминале СПГ велики.