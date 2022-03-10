Чт, 10.03.2022
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Джо Байден, президент США

Россия готовится взять под управление имущество уходящих с ее рынка компаний

ФОТО: AP/Scanpix

Управление собственностью покинувших российский рынок иностранных предприятий может перейти в руки госкорпорации ВЭБ.РФ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ), следует из законопроекта Минэкономразвития России, с которым ознакомились "Интерфакс" и РБК.

Согласно законопроекту, ВЭБ.РФ сможет за срок от трех до шести месяцев перехватывать управление в нефинансовых организациях, которые ушли из России, а АСВ - в финансовых, отмечает "Медуза".

В отношении ВЭБ.РФ действуют санкции Запада, введенные против России в качестве реакции на ее вторжение в Украину.

Как указывает РБК,

одной из главных задач внешней администрации будет являться создание новой организации на базе существующей через процедуру банкротства.

Акции нового предприятия будут выставлять на торги, а старое предприятие будет ликвидировано. Если покупатель не найдется, то акции скупит государство, пишет "Интерфакс".

Прежних акционеров и связанных с ними лиц к торгам не допустят.

У покинувших Россию предприятий будет право обратить в суд, чтобы оспорить вступление ВЭБ.РФ и Агентства по страхованию вкладов в управление их собственностью.

В "Единой России" заявили, что законопроект предусматривает "первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок". В свою очередь в Минэкономразвития говорят, что документ направлен "на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ".

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