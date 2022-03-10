Россия готовится взять под управление имущество уходящих с ее рынка компаний

Согласно законопроекту, ВЭБ.РФ сможет за срок от трех до шести месяцев перехватывать управление в нефинансовых организациях, которые ушли из России, а АСВ - в финансовых, отмечает "Медуза".

В отношении ВЭБ.РФ действуют санкции Запада, введенные против России в качестве реакции на ее вторжение в Украину.

Как указывает РБК,

одной из главных задач внешней администрации будет являться создание новой организации на базе существующей через процедуру банкротства.

Акции нового предприятия будут выставлять на торги, а старое предприятие будет ликвидировано. Если покупатель не найдется, то акции скупит государство, пишет "Интерфакс".

Прежних акционеров и связанных с ними лиц к торгам не допустят.

У покинувших Россию предприятий будет право обратить в суд, чтобы оспорить вступление ВЭБ.РФ и Агентства по страхованию вкладов в управление их собственностью.