В Латвии дизельное топливо за неделю подорожало более чем на 8,6%

Как сообщает агентство LETA, Еврокомиссия еженедельно обобщает данные стран-участниц союза о средних ценах на топливо. Данные комиссии свидетельствуют о том, что в последнее время новые рекорды устанавливаются каждую неделю.

Опубликованная на этой неделе статистика за прошлую свидетельствует, что в Латвии литр бензина 95-й марки с 1 по 7 марта стоил в среднем 1,689 евро. В последнюю неделю февраля его стоимость составляла 1,601 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,582 евро за литр.

Кроме того, в последние недели были установлены и рекорды цен на дизельное топливо. На прошлой неделе средняя цена дизельного топлива достигла 1,603 евро за литр, а неделей ранее она составляла 1,476 евро за литр. Таким образом, в течение недели стоимость дизеля выросла на 8,6%.