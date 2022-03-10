Видео ⟩ Задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления Айвар Артеменков

Мужчина обвиняется в преступлении сексуального характера по части 3 статьи 159 Уголовного закона и по части 6 статьи 160 Уголовного закона.

Видео: Задержание Айвара Артеменкова

4 марта этого года Госполиция объявила Айвара Артеменкова в публичный розыск, в том числе при помощи средств массовой информации.

В ходе оперативных мероприятий в ночь на четверг, 10 марта, в Саласпилсе было начато преследование автомобиля, связанного с подозреваемым. После привлечения дорожных полицейских в Стопиньской волости Ропажского края в поселке Румбула машина была остановлена. В ней находились Айвар Артеменков, который на месте происшествия был задержан, и еще двое мужчин.

В связи с произошедшим против мужчины начат уголовный процесс по части 3 статьи 159 Уголовного закона (попытка изнасилования лица, не достигшего возраста 16 лет), а также по части 6 статьи 160 Уголовного закона (анальный или оральный акт, или удовлетворение сексуальных потребностей противоестественным путем, связанное с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело пострадавшего, если это сделано, используя беспомощное состояние потерпевшего или против его воли, с применением насилия, угроз или используя доверие, авторитет или другое влияние на пострадавшего, и если это совершено в отношении лица, не достигшего возраста 16 лет). Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что в результате преступления пострадала девочка.

В данный момент проводится допрос и проверяются показания подозреваемого. В течение 48 часов будет принято решение о мере пресечения.

Госполиция выражает благодарность жителям, предоставившим стражам порядка информацию и делившимся в соцсетях новостью о розыске мужчины.