Одинаковые истории о неблагодарных беженцах - без каких-либо доказательств

Re:Check нашел в TikTok несколько подобных видео из Молдовы, Польши и Германии. Авторы этих видео выделяют два основных момента - беженцы выражают недовольство тесными и плохо обустроенными квартирами и требуют, чтобы с ними разговаривали только на украинском языке. Еще несколько таких видео были присланы читателями Re:Baltica. Некоторые из них были перепубликованы и набирают популярность в Facebook. О подобных видео, большинство из которых появились в Молдове, сообщило также молдавское издание NewsMaker. Это издание также указывает на совпадение - одно и то же сообщение у всех без какого-либо обоснования.

Хотя в данном случае нет доказательств того, что это организованная или даже оплаченная кампания, следует отметить ряд важных моментов. Во-первых, ни в одном из видеороликов не упоминаются какие-либо доказательства - ни имена, ни конкретные места, ни другие обстоятельства.

ФОТО: RE:CHECK/скриншот с сайта РИА Новости.

Во-вторых, сказанное в видеороликах из TikTok потом уже как факт распространяют российские государственные СМИ. Например, российское информационное агентство РИА Новости опубликовало новость под заголовком "Жителей разных стран возмутило поведение украинских беженцев", которая, в свою очередь, была перепубликована несколькими другими СМИ на разных платформах.

Наконец, ранее были новости о том, что Россия организует кампании по влиянию на общественное мнение в социальных сетях и что блогерам предлагали деньги за распространение определенных сообщений. В январе 2021 года в российских СМИ появились новости о том, что TikTok-блогерам предлагались деньги за то, чтобы они призывали своих сверстников не ходить на акции в поддержку оппозиционного лидера Алексея Навального. Несколько таких обращений до сих пор можно увидеть на платформе TikTok, так же как и видео других блогеров, в которых они показывают полученное предложение и рассказывают, как отказались это делать.

В июне 2021 года Deutsche Welle писал, что связанное с Россией агентство предлагало популярным немецким и французским блогерам деньги за распространение лжи о вакцине Pfizer/BioNTech - якобы скрывается то, что она стала причиной многих смертей. Re:Check в начале 2021 года писал, что в российских СМИ велась масштабная кампания по дезинформации с целью очернить вакцину.

ФОТО: RE:CHECK/скриншот из Facebook.