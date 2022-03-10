Российская теннисистка вышла на корт в кроссовках с надписью "Нет войне"
Российская теннисистка Анна Калинская провела матч первого круга турнира в Индиан-Уэллсе в кроссовках с надписью No War ("Нет войне").
Российская теннисистка Анна Калинская провела матч первого круга турнира в Индиан-Уэллсе в кроссовках с надписью No War ("Нет войне").
Спортсменка в своём Instagram сделала репост видео с трансляции матча, где оператор навёл камеру на её кроссовки. Калинская также сопроводила свой пост гифкой No War.
23-летняя Калинская попала в основную сетку соревнований в Индиан-Уэллсе лаки-лузером. В первом круге турнира она одержала победу над француженкой Армони Тан. В первом сете Калинская победила со счётом 6:2, а во втором при счёте 1:0 в пользу россянки Тан отказалась от продолжения встречи.
В следующем раунде Калинская, которая занимает 90-е место в рейтинге WTA, встретится с француженкой Ализе Корне (34 WTA).
Напомним, в связи с санкциями российские теннисисты могут выступать на индивидуальных турнирах ATP, WTA и ITF (в том числе "Больших шлемах") только под нейтральным флагом.