Российская теннисистка вышла на корт в кроссовках с надписью "Нет войне"

Спортсменка в своём Instagram сделала репост видео с трансляции матча, где оператор навёл камеру на её кроссовки. Калинская также сопроводила свой пост гифкой No War.

ФОТО: скриншот видео

23-летняя Калинская попала в основную сетку соревнований в Индиан-Уэллсе лаки-лузером. В первом круге турнира она одержала победу над француженкой Армони Тан. В первом сете Калинская победила со счётом 6:2, а во втором при счёте 1:0 в пользу россянки Тан отказалась от продолжения встречи.

В следующем раунде Калинская, которая занимает 90-е место в рейтинге WTA, встретится с француженкой Ализе Корне (34 WTA).