Пт, 11.03.2022
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Алла Пугачева, певица

Зеленский разрешил изымать имущество России без компенсации

Владимир Зеленский. ФОТО: скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий изымать имущество, принадлежащее России, без компенсации. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

"Президент Украины В. Зеленский подписал принятый Верховной Радой Украины закон Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", - говорится в сообщении.

Согласно закону, принудительное изъятие в Украине объектов, принадлежащих России или юридическим лицам, бенефициаром или учредителем которых является Россия, осуществляется без какой-либо компенсации их стоимости.

Решение об изъятии будет вноситься правительством Украины в Совет национальной безопасности и обороны и утверждаться указом президента.

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