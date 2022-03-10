Зеленский разрешил изымать имущество России без компенсации

"Президент Украины В. Зеленский подписал принятый Верховной Радой Украины закон Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", - говорится в сообщении.

Согласно закону, принудительное изъятие в Украине объектов, принадлежащих России или юридическим лицам, бенефициаром или учредителем которых является Россия, осуществляется без какой-либо компенсации их стоимости.