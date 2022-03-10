Зеленский разрешил изымать имущество России без компенсации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий изымать имущество, принадлежащее России, без компенсации. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий изымать имущество, принадлежащее России, без компенсации. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.
"Президент Украины В. Зеленский подписал принятый Верховной Радой Украины закон Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", - говорится в сообщении.
Согласно закону, принудительное изъятие в Украине объектов, принадлежащих России или юридическим лицам, бенефициаром или учредителем которых является Россия, осуществляется без какой-либо компенсации их стоимости.
Решение об изъятии будет вноситься правительством Украины в Совет национальной безопасности и обороны и утверждаться указом президента.