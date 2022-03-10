В банках Латвии в связи с антироссийскими санкциями заморожено 8 млн евро

Комиссия отметила, что банки предоставили соответствующие данные после первоначальной оценки. Сумма замороженных средств может увеличиться с учетом того, что анализ еще ведется, операции по некоторым счетам клиентов с высоким уровнем риска приостановлены на время изучения и вводятся новые санкции.

В латвийских банках выявлено одно физическое лицо и 15 юридических лиц, которые прямо не включены в санкционные списки, но установлена принадлежность или контроль подсанкционных лиц над этими людьми, поэтому их средства были заморожены.

Комиссия отмечает, что латвийский финансовый сектор уже ранее внедрил подход, который рассматривает Россию как юрисдикцию с высоким уровнем риска, поэтому российские депозиты в латвийских банках значительно сократились с 2015 года и составляют всего 1,1% от общего объема.

КРФК отслеживает актуальную информацию о введенных санкциях, участвует в работе иностранных учреждений, а также оказывает консультационную поддержку финансовым учреждениям. Более сложные ситуации оцениваются совместно с другими государственными учреждениями.

КРФК призывает проявлять понимание, если банки задают дополнительные вопросы о цели или деталях платежа в Россию или Беларусь или из них. Цель этого дополнительного изучения - обеспечить, чтобы платежи не производились лицам, включенным в санкционный список, или от их имени.