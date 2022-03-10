Стакис: второй центр беженцев откроют только в случае необходимости
Второй центр для украинских беженцев в Риге откроется только в случае необходимости, сообщил на пресс-брифинге мэр столицы Мартиньш Стакис.
Второй центр для украинских беженцев в Риге откроется только в случае необходимости, сообщил на пресс-брифинге мэр столицы Мартиньш Стакис.
Он отметил, что центр поддержки украинских граждан в Доме конгрессов справляется со своими задачами все лучше и очереди уменьшаются.
Поэтому второй центр для беженцев будет открыт только в том случае, если возникнет большой приток людей.
В то же время мэр отметил, что самоуправление заблаговременно подготовит помещения для второго центра, который планируется разместить в бывшем здании Рижского технического университета рядом с Ратушей.