Пт, 11.03.2022
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Стакис: второй центр беженцев откроют только в случае необходимости

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Второй центр для украинских беженцев в Риге откроется только в случае необходимости, сообщил на пресс-брифинге мэр столицы Мартиньш Стакис.

Он отметил, что центр поддержки украинских граждан в Доме конгрессов справляется со своими задачами все лучше и очереди уменьшаются.

Поэтому второй центр для беженцев будет открыт только в том случае, если возникнет большой приток людей.

В то же время мэр отметил, что самоуправление заблаговременно подготовит помещения для второго центра, который планируется разместить в бывшем здании Рижского технического университета рядом с Ратушей.

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