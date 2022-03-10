За три дня в рижском центре беженцев обслужено почти 1500 семей
За три дня в центре поддержки военных беженцев с Украины в Доме конгрессов в Риге была обслужена 1471 семья, сообщил сегодня на пресс-брифинге мэр Риги Мартиньш Стакис.
За три дня в центре поддержки военных беженцев с Украины в Доме конгрессов в Риге была обслужена 1471 семья, сообщил сегодня на пресс-брифинге мэр Риги Мартиньш Стакис.
Одна цифра означает не одного человека, а семью из нескольких человек, в том числе детей.
Руководитель единого центра поддержки жителей Украины Райвис Кнокс сообщил, что люди регистрируются на получение помощи на следующие дни и запись полная до вторника.
На один день выдается 40 номерков. Это решение принято для того, чтобы обслуживать людей, у которых есть такая потребность, но они не встали в очередь.
По словам Стакиса, получено 287 заявлений о гарантированном минимальном доходе и 300 заявлений о кризисных пособиях. 256 человек пожелали получить кризисные наборы.
На поступление в школы поступило 229 заявлений, в детские сады – 66.
На сегодняшний день выдано 983 SIM-карты и 958 э-талонов на проезд в рижском общественном транспорте.