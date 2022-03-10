Пт, 11.03.2022
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ReTV: жители создают резервы топлива, заливая его в канистры

Канистры с топливом. Иллюстрация ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Жители, видя, что происходит с ценами на топливо, во многих местах Латвии начинают делать запасы, заливая горючее в канистры, сообщает ReTV. Большим заправочным станциям в настоящее время выжить легче, так как у них есть и свои нефтебазы, и крупные оборотные средства. Маленькие станции также пока справляются со спросом автоводителей. Хотя сами заправочные станции считают, что признаков дефицита топлива не наблюдается, Союз торговцев и производителей горючего указывает, что это возможный сценарий.

В Талси есть несколько небольших заправок. Некоторые, следуя ценам закупки, меняют цены один раз в день, другие же на этой неделе вынуждены были поднимать их даже три раза в день. Заправки признают, что агрессии и негативного настроения от покупателей не чувствуют. Руководитель заправки Talsu autotransports Андис Дерцс: "Нет, люди ждут, когда наше правительство снизит или отменит акцизный налог".

В основном жители покупают дизельное топливо - его больше потребляют и легче хранить. Кто-то упомянул, что взял 30 литров. Этого, если ездить только по городу, хватит на две недели.

Большинство сейчас заливает полные баки. Талсинец Янис признается, что так он делал всегда, в настоящее время запасы не делает. Он подчеркивает, что "все не скопишь", цены не пугают.

Другой талсинец говорит, что даже если цена топлива поднимется до 2,50 евро за литр - можно выжить. "Чтобы только в Украине было хорошо. Остальное мы в Латвии переживем. Мы должны помочь тем, кому труднее".

Заправка принадлежит в том числе и предприятию Kurzemes sēklas. Председатель его правления Андрис Киршенталс напоминает, что для хранения горючего дома существуют правила пожарной безопасности, кроме того, это может заинтересовать воров. Сейчас автоводители стараются позаботиться о резервах, но в какой-то момент наступит противоположный эффект - жители изменят повседневные привычки.

"Если они закупают, это не означает, что кинутся использовать. Они будут хранить топливо на случай, если оно закончится на заправках", - считает Киршенталс.

Президент Союза торговцев и производителей горючего Сергей Семенов считает, что дефицит горючего в какой-то момент действительно возможен, поскольку заправочным станциям просто будет негде его покупать.

"По нашим сведениям, где-то с апреля или после апреля нефтеперерабатывающий завод Мажейкяй уйдет на реконструкцию. Тогда вопрос: где мы возьмем горючее?" - спрашивает Семенов.

Он отмечает, что с 15 апреля, когда нужно будет примешивать биотопливо, цены вырастут еще на семь-восемь центов за литр.

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