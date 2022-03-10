СМИ: экс-канцлер Германии отправился на встречу с Путиным
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер отправился в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну в Украине, сообщает Politico.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер отправился в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну в Украине, сообщает Politico.
Politico, ссылаясь на информированные источники, сообщает, что Шредер хочет выступить посредником в российско-украинской войне.
Тесные отношения Шредера с Кремлем и его высокие посты в российских компаниях вызвали критику в Германии.
Немецкие социал-демократы, к которым принадлежит Шредер, призвали его в России четко осудить начатую Путиным войну.
Источники в правительстве Германии сообщили информационному агентству DPA, что правительству ничего не известно о визите Шредера, а канцлер Германии Олаф Шольц отказался от комментариев.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник неделю назад предположил, что Шредер мог бы выступить посредником между Украиной и Россией. Мельник сказал, что Шредер, возможно, один из немногих людей в Германии, у которых все еще есть прямой доступ к Путину.
Шредер прокомментировал войну в Украине 24 февраля, когда началось российское вторжение в Украину. Он призвал Россию как можно скорее прекратить войну в Украине и человеческие страдания, которые она причиняет.
Шредер прокомментировал войну 24 февраля, когда только началось вторжение России в Украину. Он призвал Россию как можно быстрее положить конец войне в Украине и страданиям людей, которые она причиняет.
В то же время Шредер подчеркнул, что санкции необходимы, однако в других областях связи Европы и России не должны быть разорваны.