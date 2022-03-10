Пт, 11.03.2022
Если не остановить Путина, угрожающего начать ядерную войну, в мире вообще не останется безопасного места Елена Зеленская, первая леди Украины
Елена Зеленская, первая леди Украины

Передача: жители России потихоньку ощущают влияние санкций

Customers queue in IKEA store, in Moscow, Russia, March 3, 2022. REUTERS/Staff ФОТО: STAFF

При усилении санкций западных стран те начинают влиять на будни населения России: несколько магазинов уже закрыты, наблюдаются очереди жителей к банкоматам, не работает несколько интернет-сайтов, сообщает Panorāma.

"Да, половина магазинов закрыта. Но так, чтобы кто-то в панике сумками закупался едой, я пока такого не видела", - так новую реальность описывает Татьяна Клявиня, живущая в Санкт-Петербурге, которая зарабатывает себе на жизнь, вышивая одежду и куклы. Необходимое для ее работы сырье стало вдвое дороже, и это время Татьяна сравнивает с девяностыми годами.

С этим утверждением не согласен музыкальный критик Дмитрий Певушин из Москвы. Он заметил, что с введением санкций вырос интерес к дорогим товарам, которые вскоре могут быть недоступны, например, к аудиотехнике.

И на улицах Санкт-Петербурга, и на улицах Москвы можно наблюдать очереди у банкоматов.

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