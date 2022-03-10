Передача: жители России потихоньку ощущают влияние санкций

"Да, половина магазинов закрыта. Но так, чтобы кто-то в панике сумками закупался едой, я пока такого не видела", - так новую реальность описывает Татьяна Клявиня, живущая в Санкт-Петербурге, которая зарабатывает себе на жизнь, вышивая одежду и куклы. Необходимое для ее работы сырье стало вдвое дороже, и это время Татьяна сравнивает с девяностыми годами.