"Они уже могут лежать в братских могилах": отчаянная попытка добраться до попавшего в ловушку Мариуполя

"Это уже не война, это уже не армия против армии, это ковровые бомбардировки, это Россия против человечности", - настаивает он.

ФОТО: BBC

Продавец кофе из Одессы Артур Бондаренко говорит, что каждый день безуспешно пытается связаться со своими близкими друзьями в Мариуполе, у которых шестилетний сын.

"Каждый день отправляю им сообщение: "Здравствуйте, доброе утро, как вы там?" Но ни одно из сообщений пока не прошло". В последний раз Бондаренко говорил с ними 2 марта.

"А ведь у них ни воды, ни электричества, ни отопления, и никакого бомбоубежища под домом", - говорит он.

Жительница Мариуполя Диана Берг в пятницу смогла вместе с мужем выехать из города, но уже на следующий день связь со свекровью прервалась, и они не знают, жива ли она.

"На следующий день после того, как мы выбрались, она сообщила, что жива, и узнала, что мы тоже живы, - говорит Диана, - но с тех пор мы ничего не знаем".

Жители Мариуполя вынуждены делить кров с незнакомцами, спасаясь от обстрелов ФОТО: BBC

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил Би-би-си, что, по последним данным, в городе были убиты 1207 человек. Орлов, слова которого подтвердить из независимых источников пока не представляется возможным, говорит, что "это просто тела, которые мы собрали на улице".

Он также сказал, что невозможно идентифицировать всех погибших, так как людей хоронят в братской могиле из-за того, что добраться до кладбищ за пределами города невозможно.

Диана Берг также рассказывает о том, что в телеграм-чатах, откуда жители Мариуполя сейчас в основном и узнают все новости, много говорят о братских могилах.

"Мы ничего не знаем о наших друзьях, так что может быть они уже лежат в этих братских могилах", - говорит она.

Воронка от взрыва в Харькове ФОТО: Reuters

Многочисленные попытки эвакуировать из города мирное население за последние пять дней постоянно проваливались, поскольку, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, российские войска каждый раз возобновляли обстрелы.

По словам Орлова, городские чиновники были готовы в любой момент начать эвакуацию, однако достичь договоренности о создании гуманитарного коридора с российской стороной так и не удалось.