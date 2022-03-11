Онлайн ⟩ Взрывы в Луцке и Днепре, призывы в соцсетях к смерти Путина и Настоящие русские против войны. День 16-й

"Бомбардировка роддома - фейк, украинское биологическое оружие - не фейк" - такова позиция России к 15-му дню развязанной ею войны в Украине. "Я - президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двоих детей. Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали", - отвечает на это президент Украины Владимир Зеленский. А мы 16-й день продолжаем следить за развитием событий в режиме онлайн.

Facebook и Instagram разрешили призывать к смерти Путина и Лукашенко

В социальных сетях Facebook и Instagram частично разрешили язык ненависти, подтвердили во владеющей ими компании Meta. На практике это означает, что пользователи Facebook и Instagram в ряде стран теперь смогут призывать к насилию против российских солдат и к смерти президента России Владимира Путина, а также президента Беларуси Александра Лукашенко.

Подробнее о событиях 15-го дня войны - здесь.