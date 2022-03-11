Вижу новости про биологическое оружие, которое Украина разрабатывала при поддержке США. И что даже Нуланд это признала. Неужели правда? Разбор "Медузы".

Что говорят (и показывают) российские чиновники?

Министерство обороны РФ в лице генерал-майора Игоря Конашенкова еще 6 марта обвинило Украину в участии в разработке биологического оружия, которое якобы проходило в секретных микробиологических лабораториях при поддержке американских военных.

"В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США".

В качестве доказательств существования такой программы Минобороны опубликовало через РИА "Новости" документы с указаниями по уничтожению патогенных микроорганизмов и соответствующие акты об уничтожении, направленные украинским Минздравом и подписанные микробиологами двух организаций: Полтавского и Харьковского областных центров контроля и профилактики болезней министерства здравоохранения Украины. Якобы это было сделано, чтобы замести следы сразу после вторжения российских войск на территорию Украины.

На следующий день 7 марта заявления Конашенкова подтвердил и расширил начальник войск радиохимической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов:

"Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве".

Наконец, 10 марта выступил министр иностранных дел Сергей Лавров:

"Насчет того, что они [украинцы и американцы] это свое оружие уже применяли, у меня данных нет, но то, что это совершенно были не мирные эксперименты, а эксперименты, нацеленные на создание биологического оружия, причем, так сказать, этнически ориентированного, в этом практически не остается сомнения".

О том, что США и их союзники хотят создать "биоагенты, способные избирательно поражать различные этнические группы населения", заявил и Игорь Кириллов.

В обсуждение биологического оружия сразу же активно включились государственные СМИ, депутаты и МИД России.

Что отвечают власти Украины и США?

МИД Украины назвал заявления о разработке биологического оружия в Украине дезинформацией и провокацией, отметив, что "после ряда абсурдных заявлений должностных лиц РФ о якобы создании "грязной" ядерной бомбы в нашем государстве российская дезинформационная машина переключилась на тему биологического оружия».

Говорили об этом и в Сенате США. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, отвечая на прямой вопрос сенатора-республиканца Марка Рубио о существовании на территории Украины биологического оружия, заявила, что в Украине существуют биологические исследовательские центры (а не лаборатории по производству оружия), и как раз возможный их захват российскими войсками может представлять нежелательный сценарий, на предотвращение которого направлены усилия и Украины, и США.

На вопрос о гипотетическом применении биологического оружия в ходе конфликта, Нуланд ответила, что она стопроцентно убеждена, что сделать это может только Россия.

Как быть со списком уничтоженных "патогенных агентов"? Разве это не доказательство работ над биологическим оружием?

Нет. Даже если вынести за скобки возможность фальсификации документов (украинская сторона, насколько можно судить, не подтверждала и не опровергала их подлинности) сами опубликованные списки не содержат ничего похожего на биологическое оружие. Это обычные бактериальные штаммы, которые можно приобрести в западных коллекциях, у коммерческих компаний, многие из которых хранятся в научных российских микробиологических коллекциях (и, видимо, некоторые из этих штаммов оттуда и взяты).

В списке присутствуют кишечная и дифтерийная палочки, клебсиелла, золотистый стафилококк и другие возбудители широко распространенных бактериальных заболеваний. Там нет ни одного патогена, который когда-либо рассматривался в качестве потенциального биологического оружия: вирусов оспы, Эбола, Марбург, возбудителей боливийской геморрагической лихорадки, венесуэльского лошадиного энцефалита и т. д.

Характерно, что в списках имеются лишь бактериальные возбудители (малоперспективные в качестве биологического оружия) и нет ни одной вирусной культуры. Судя по всему, это связано с тем, что в данных центрах просто нет оборудования , нужного для работы с вирусами (его набор сильно отличается для вирусов и бактерий).

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов упоминал также доказательства, что уничтожались культуры чумы и сибирской язвы. Однако сами эти доказательства представлены не были, а в опубликованных списках этих возбудителей нет. И даже если такие доказательства существуют, выбор чумы и сибирской язвы в качестве "перспективного биологического оружия", над которым, якобы, работали на территории Украины, кажется очень странным: советский опыт их исследования для военного применения оказался крайне неудачным.

Но сами-то центры существуют, и их спонсировали американские военные. Зачем, если не для создания оружия?

В существовании в Украине микробиологических лабораторий Минздрава, которые поддерживаются американскими военными, нет никакого секрета. Их описание можно прочитать, например, на сайте американского посольства в Украине. В рамках той же программы организуются мероприятия, конкурсы научной коммуникации.

Поддержкой микробиологических центров Минздрава Украины США занимается еще с 2005 года, когда был подписан договор о сотрудничестве между Минздравом Украины и Минобороны США. В качестве целей договора декларировались мониторинг микробиологической обстановки, выявление возбудителей и предотвращение распространения биологического оружия.

Подобную программу в области ядерного оружия США начали в Украине еще раньше, в 1993 году. В "биологической" программе, как и в «ядерной» мотивация США, насколько можно судить, была той же: поддержать квалифицированные кадры и институты, потерявшие источники существования и не допустить их вовлечения в возможные программы распространения оружия и терроризм. Заодно организовав мониторинг заболеваемости потенциально опасными возбудителями.

Почему об этих лабораториях стало известно только сейчас?

На самом деле о разработках биологического оружия на территории Украины российские государственные СМИ говорят уже очень давно — как минимум, с 2015 года. Здесь можно увидеть большой репортаж канала Россия 24 о "тайном научном центре, где будут ставить опыты со смертельными вирусами" при американском финансировании. А здесь и здесь — истории о том, как информация об этих лабораториях распространялась в интернете в других случаях. Главный посыл тот же: американцы помогают Украине создавать биологическое оружие.

Если заявления стран противоречат друг другу, как узнать, кто прав?

В отсутствие проведенной международной экспертизы проверить это сложно, и неудивительно, что во время боевых действий обе стороны склонны обвинять друг друга в дезинформации. Украина, как и Россия, подписали Конвенцию ООН о запрещении биологического оружия, и его разработка, хранение и использование, конечно, запрещены на территории обеих стран.

Но к российской версии о "проведении работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии" (как об этом говорит Минобороны РФ устами Игоря Кириллова), есть большие вопросы. Не ясно, почему разрабатывать новейшее биологическое оружие (а речь, даже по версии российских властей, именно о разработках, а не об испытаниях) потребовалось именно на территории Украины, вдалеке от крупных научных центров синтетической биологии. В стране, где, в отличие от США, Китая и России, нет ни одной лаборатории, оборудованной по высшему стандарту биологической опасности BSL-4.

Украинская и американская версия задач, которыми занимаются в этих центрах, гораздо лучше объясняет географию их расположения: мониторинг распространения возбудителей, возникновение устойчивости к антибиотикам (важной и глобальной проблемы, которой уделяется очень мало внимания) необходимо проводить прежде всего на местах, а не в крупных научных центрах при больших университетах.

Биологическое оружие правда может уничтожать определенные этносы?