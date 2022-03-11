За сутки выявлено 6216 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

три человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

восемь человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

10 из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 4 были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 2128 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4088 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 5235,7 случая.

Всего вчера было сделано 15 574 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 39,9%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 733 084 жителей Латвии, скончались 5396 человек.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 1090 до 1082 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализирован 151 пациент с Covid-19, выписаны 129 человек.