Пт, 11.03.2022
Для сегодняшней критической ситуации, когда идет война, Латвия выглядит практически идеальным местом, где можно переждать этот шторм. Антон Долин, кинокритик
Антон Долин, кинокритик

Жители Латвии подарили военным Украины несколько десятков авто

ФОТО: Reinis Poznaks/Twitter

Жители Латвии подарили украинской армии и Национальной гвардии 37 автомобилей. И на данный момент латвийские автомобилисты доставили их в Украину, сообщил организатор группы Рейнис Познякс.

По словам Познякса, идея помочь Украине с транспортом возникла случайно, потому что у них как автомобилистов было много знакомых в Украине, которые сообщали о нехватке автомобильного транспорта.

Изначально машины предназначались для Национальной гвардии и сил территориальной обороны, однако в настоящее время машины поступают как в Нацгвардию, так и в украинскую армию.

Сначала несколько молодых людей "скинулись" и купили восемь машин, которые передали батальону Нацгвардии через парня, добровольно пошедшего в Нацгвардию Украины, говорит Познякс.

По его словам, когда в Украину были доставлены первые автомобили, они увидели, что стране необходим еще транспорт.

"Мы понимали, что все равно должны это сделать, но у нас самих не было ресурсов, поэтому мы обратились к невероятно отзывчивому обществу, и вот мы вышли на промышленные масштабы", - признался Познякс.

Всего доставлено 37 автомобилей, еще десять находятся в пути и еще около десяти готовятся к отправке в Украину.

Жители также могут пожертвовать автомобили, которые нуждаются в ремонте, так как группу поддерживают дилеры запчастей, а также автомастерские.

Познякс признал, что люди готовы участвовать и помогать, потому что сложно просто сидеть дома и читать новости.

"Учитывая, что есть отзывы из Украины, которые мы не скрываем от жертвователей, люди сразу видят, что их помощь спасает жизни", - добавил организатор.

RUS TVNET уже сообщал, что 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины, начав обстреливать не только военные, но и гражданские объекты и вызвав потоки беженцев.

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