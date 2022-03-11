Жители Латвии подарили военным Украины несколько десятков авто

По словам Познякса, идея помочь Украине с транспортом возникла случайно, потому что у них как автомобилистов было много знакомых в Украине, которые сообщали о нехватке автомобильного транспорта.

Изначально машины предназначались для Национальной гвардии и сил территориальной обороны, однако в настоящее время машины поступают как в Нацгвардию, так и в украинскую армию.

Сначала несколько молодых людей "скинулись" и купили восемь машин, которые передали батальону Нацгвардии через парня, добровольно пошедшего в Нацгвардию Украины, говорит Познякс.

По его словам, когда в Украину были доставлены первые автомобили, они увидели, что стране необходим еще транспорт.

"Мы понимали, что все равно должны это сделать, но у нас самих не было ресурсов, поэтому мы обратились к невероятно отзывчивому обществу, и вот мы вышли на промышленные масштабы", - признался Познякс.

Всего доставлено 37 автомобилей, еще десять находятся в пути и еще около десяти готовятся к отправке в Украину.

Жители также могут пожертвовать автомобили, которые нуждаются в ремонте, так как группу поддерживают дилеры запчастей, а также автомастерские.

Познякс признал, что люди готовы участвовать и помогать, потому что сложно просто сидеть дома и читать новости.

"Учитывая, что есть отзывы из Украины, которые мы не скрываем от жертвователей, люди сразу видят, что их помощь спасает жизни", - добавил организатор.